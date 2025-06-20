У Києві роботодавці найбільше шукають монтажників радіоелектроніки та водіїв

На ринку праці у Києві фіксують дефіцит фахівців робітничих спеціальностей, серед найбільш запитуваних вакансій – монтажники радіоелектронної апаратури та водії.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Київську службу зайнятості (КСЗ).

Зазначається, що відомство проаналізувало близько 5 500 вакансій, поданих роботодавцями, та сформувала рейтинг спеціальностей, які мають наразі найбільший попит. На першому місці – монтажник радіоелектронної апаратури та приладів: майже 300 вакансій.

За даними КСЗ, кількість вакансій за цією професією підтверджує тренд на розвиток технічного виробництва та високотехнологічних підприємств у Києві. Середня зарплата на таку посаду пропонується на рівні близько 27 тис. грн.

На другій позиції – водії автотранспортних засобів (маже 200 вакансій) з середньою зарплатнею до 22 тис. грн. Ринок стабільно потребує фахівців для сфери логістики та перевезень. Певні підприємства пропонують водіям зарплату і до 100 тис. грн.

Третє місце посідають продавці-консультанти – понад 120 вакансій. Це ще раз підтверджує, що сфера торгівлі та обслуговування залишається серед лідерів за потребою в кадрах.

Також у топі пропозицій від роботодавців кухарі (116 вакансій), бухгалтери (104), продавці продовольчих товарів (87), помічники вихователя (82), електромонтери (82), медичні сестри/медбрати (81), слюсарі-ремонтники (79).

Окрім того, зберігається значний попит на вихователів, вантажників, охоронників, інженерів, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, підсобних робітників, малярів.

Водночас КСЗ пропонує ваучери на навчання за 155 професіями – від IT до сфери послуг, проводить безоплатну перепідготовку в центрах професійно-технічної освіти ДСЗ за 98 ліцензованими професіями.

Як повідомлялося, в Україні від початку літа збільшилася кількість сезонних вакансій, а також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років.