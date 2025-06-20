Галущенко відповів на пропозицію скасувати пільгові тарифи на газ для виробництва електроенергії

Попри низькі запаси газу в українських сховищах, скасування пільгових тарифів на блакитне паливо для виробництва електроенергії може зробити його нерентабельним і призвести до дефіциту в енергосистемі.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, відповідаючи на запитання про доцільність скасування цих пільг задля економії газу.

"Це складне питання, тому що, по-перше, дивіться, ця норма, вона стимулює розвиток газотурбінної і газопоршневої генерації... Безумовно, там економіка процесу, вона залежить від ціни на газ", – сказав Галущенко.

"Тому питання в тому, що якщо відпустити ринкові ціни, то очевидно, що ці установки навіть, можливо, деякі просто не будуть використовуватись, коли вони потрібні будуть, і ми заощадимо газ, але можемо отримати дефіцит електроенергії", – додав міністр.

Він зауважив, що це питання необхідно додатково проаналізувати "з точки зору, щоб ми їх (генеруючі потужності з використанням газу, – ред.) не витягнули з системи саме генерації електроенергії".

Галущенко також критично відреагував на пропозицію зобов'язати великих споживачів газу створити певний запас пального у сховищах.

"Я думаю, що це буде складно з точки зору споживачів перш за все, тому що ми додатково тоді по факту даємо навантаження на економіку, яка і так функціонує сьогодні в умовах військового часу. Більше того, ключове питання навіть не в цьому, хто є власником резерву, ключове питання – чи це є резерв власного видобутку, чи вони будуть купувати в Україні, чи вони будуть імпортувати. І отут якраз питання, а це питання ціни", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, водночас Галущенко запевнив, що Україна буде забезпечена обсягом газу, необхідним для проходження опалювального сезону.

За його словами, через російські удари по інфраструктурі для видобутку газу і сховищах у цьому році доведеться імпортувати набагато більше газу. Він уточнив, що мінімальний обсяг імпортного газу, який потрібно закачати у сховища України, – це 4,6 млрд кубометрів. Наразі законтрактовано 2,9 млрд кубометрів імпортного газу.