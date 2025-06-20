БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 699 3

"Укрексімбанк" припиняє миттєві грошові перекази через Western Union та MoneyGram

"Укрексімбанк" припиняє миттєві грошові перекази через Western Union та MoneyGram

Державний "Укрексімбанк" із 23 червня цього року припиняє надання послуг миттєвих грошових переказів системами Western Union та MoneyGram.

Про це йдеться в повідомленні банку. 

Причину такого рішення в банку не пояснили.

Раніше повідомлялося, що "Укрексімбанк" за перший квартал цього року збільшив свій чистий прибуток порівняно із першим кварталом торік на 26%, або на 508,6 млн грн – до 2,4 млрд грн.

Нагадаємо, "Укрексімбанк" завершив 2024 рік із рекордним прибутком до оподаткування – 5,9 млрд грн, що на 20,1% більше, ніж у 2023 році. Чистий прибуток становив 2,8 млрд грн, що на 16,1% менше ніж 2023 року через зростання податку на прибуток на 93% – до 3,1 млрд грн.

У вересні минулого року стало відомо, що державний "Укрексімбанк" закриває свої представництва у Великій Британії та США для оптимізації операційних витрат.

У березні 2022 року компанія Western Union, світовий лідер у сфері транскордонного, міжвалютного переміщення грошей та платежів, ухвалила рішення припинити роботу в Росії та Білорусі.

Автор: 

Укрексімбанк (374) грошові перекази (205) Western Union (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це - щоб покращити життя народу під час війни, щоб люди мали можливість купити хліб. Ви нє панімаєтє, - єта другоє....
показати весь коментар
20.06.2025 19:52 Відповісти
Самий кончений банк, був клієнтом не міг отримати кошти які мені переводили на рахунок - мені нагло ******* що ніяких надходжень не було, хоча я був присутній коли їх переводили на мій рахунок.
показати весь коментар
20.06.2025 21:08 Відповісти
Так це банк силовиків...якщо ви не в курсі...а там ніколи не було і не буде порядку і довіри..мій батько теж мав з цими чертями проблеми..
показати весь коментар
21.06.2025 05:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 