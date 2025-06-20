"Укрексімбанк" припиняє миттєві грошові перекази через Western Union та MoneyGram

Державний "Укрексімбанк" із 23 червня цього року припиняє надання послуг миттєвих грошових переказів системами Western Union та MoneyGram.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Причину такого рішення в банку не пояснили.

Раніше повідомлялося, що "Укрексімбанк" за перший квартал цього року збільшив свій чистий прибуток порівняно із першим кварталом торік на 26%, або на 508,6 млн грн – до 2,4 млрд грн.

Нагадаємо, "Укрексімбанк" завершив 2024 рік із рекордним прибутком до оподаткування – 5,9 млрд грн, що на 20,1% більше, ніж у 2023 році. Чистий прибуток становив 2,8 млрд грн, що на 16,1% менше ніж 2023 року через зростання податку на прибуток на 93% – до 3,1 млрд грн.

У вересні минулого року стало відомо, що державний "Укрексімбанк" закриває свої представництва у Великій Британії та США для оптимізації операційних витрат.

У березні 2022 року компанія Western Union, світовий лідер у сфері транскордонного, міжвалютного переміщення грошей та платежів, ухвалила рішення припинити роботу в Росії та Білорусі.