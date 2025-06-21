БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
104 4

Без "торговельного безвізу" з ЄС: Українські молочники у червні прогнозують найменший обсяг експорту з початку року

Українські молочники у червні прогнозують найменший обсяг експорту з початку року

Обсяги зовнішньої торгівлі молочними продуктами України у першій половині червня склали $19,5 млн, що аж на 29% менше, ніж за аналогічний період травня.

Про це повідомляє експертно-аналітична служба Спілки молочних підприємств України.

Зокрема, обсяги експорту знизилися на 44%, імпорту – на 4%.

Так, експорт молока та вершків не згущених впав на 47%; молока та вершків згущених – на 58%; молочної сироватки – на 50%; вершкового масла та жирів – на 51%. Водночас поставки сирів всіх видів практично не змінились.

Щодо імпорту, то аналітики фіксують зниження обсягів поставок кисломолочних продуктів та сирів на 6%.

За прогнозами СМПУ, обсяги експорту в червні будуть найнижчими із січня поточного року.

Як повідомлялося, 5 червня завершилася дія автономних торговельних преференцій (АТМ), які передбачали скасування обмежень для експорту українських товарів в Євросоюз.

Відтепер молочній галузі України доведеться розраховувати на внутрішній ринок та шукати нові ринки для зовнішніх поставок. Але, за словами експертів, швидко переорієнтуватися на інші ринки не вдасться.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Втрата безмитної торгівлі з ЄС боляче вдарить по молочній галузі України. Чого чекати".

Автор: 

молоко (317) експорт (3995) Новини компаній (3640)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті хоч молоко та сир вітчизняні для пересічних здешевшають.
показати весь коментар
21.06.2025 17:01 Відповісти
Ага здешевшають,їм краще на смітник викинути,ніж ціну знизити.
показати весь коментар
22.06.2025 04:04 Відповісти
В селах вже корів нема-
про що ви говорите🤔
Зацікавте людей тримати корів, так ні, всі гроші собі: невигідно тримати💰
показати весь коментар
22.06.2025 06:22 Відповісти
Привет упаковка 670 грамм)))))
показати весь коментар
23.06.2025 03:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 