Без "торговельного безвізу" з ЄС: Українські молочники у червні прогнозують найменший обсяг експорту з початку року

Обсяги зовнішньої торгівлі молочними продуктами України у першій половині червня склали $19,5 млн, що аж на 29% менше, ніж за аналогічний період травня.

Про це повідомляє експертно-аналітична служба Спілки молочних підприємств України.

Зокрема, обсяги експорту знизилися на 44%, імпорту – на 4%.

Так, експорт молока та вершків не згущених впав на 47%; молока та вершків згущених – на 58%; молочної сироватки – на 50%; вершкового масла та жирів – на 51%. Водночас поставки сирів всіх видів практично не змінились.

Щодо імпорту, то аналітики фіксують зниження обсягів поставок кисломолочних продуктів та сирів на 6%.

За прогнозами СМПУ, обсяги експорту в червні будуть найнижчими із січня поточного року.

Як повідомлялося, 5 червня завершилася дія автономних торговельних преференцій (АТМ), які передбачали скасування обмежень для експорту українських товарів в Євросоюз.

Відтепер молочній галузі України доведеться розраховувати на внутрішній ринок та шукати нові ринки для зовнішніх поставок. Але, за словами експертів, швидко переорієнтуватися на інші ринки не вдасться.

