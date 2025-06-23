Цифровий прорив у металургії: "Метінвест" Ахметова навчає машини контролювати якість металу
Група Метінвест впроваджує інструменти штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів – рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом.
Про це розповів керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк на конференції "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", яку провело видання NV у Києві.
За словами керівника R&D-центру Metinvest Digital, один із головних бар’єрів для впровадження ШІ це нестача якісних, структурованих даних і завищені очікування від технологій, що не завжди відповідають реальним можливостям.
"Технологія – лише частина великого виклику: справжні бар’єри – це кібербезпека, регулювання та відповідність новим нормам, зокрема європейським. Але одне очевидно: якщо ви досі не працюєте з ШІ – час починати, бо без нього ваша конкурентоспроможність стрімко знижуватиметься", – вважає Максим Баланюк.
За його словами, "Метінвест" активно впроваджує цифрові рішення, зокрема з використанням елементів ШІ, які вже допомагають вирішувати конкретні бізнес-завдання. Зокрема, контроль якості напівфабрикатів у реальному часі став проривом, і це рішення відкрило нові можливості для розвитку інших проєктів.
Система вже працює на найбільшому підприємстві "Метінвесту": вона автоматично виявляє дефекти під час виробництва слябів: підказує оператору, де і який саме дефект знайдено, допомагаючи правильно обрізати матеріал. Зараз її вдосконалюють: підвищують точність розпізнавання, швидкість оброблення і глибину аналітики – аж до причин дефекту на попередніх етапах.
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Подібне рішення розробляється і для виявлення дефектів на іншому обладнанні, де продукція рухається зі швидкістю 5 метрів на секунду. "До кінця серпня ми маємо завершити першу версію. І розпочнеться тестова промислова експлуатація", – сказав Максим Баланюк.
Керівник R&D-центру також розповів, що Metinvest Digital почала співпрацювати з іншими великими бізнесами, зокрема з лідерами ринків фармакології, агросектору, ритейлу і навіть виробництва меблів.
"Це надзвичайно цінно, адже компанії з сильним внутрішнім ІТ добре розуміють реальні виклики й можуть поділитися досвідом, як уникнути помилок. Така відкрита взаємодія – гарний кейс для українського бізнесу: вона прискорює впровадження перевірених рішень і дає змогу ефективніше розвивати свої продукти. Наприклад, після однієї з таких сесій ми змінили підхід до власного продукту – і він став кращим", – сказав він.
Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.
Крім того, за понад три роки повномасштабної війни компанія "Метінвест" спрямувала на підтримку держави та її громадян 9,28 мільярда гривень.
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