Танкери почали змінювати курс в Ормузькій протоці після ударів США по Ірану, – ЗМІ

Два супертанкери, Coswisdom Lake і South Loyalty, які можуть перевозити по майже 2 млн барелів нафти, змінили курс в Ормузькій протоці на тлі підвищення ескалації в регіоні після ударів США по Ірану.

Як пише Bloomberg, танкери увійшли в Ормузьку протоку в неділю, однак раптово змінили свій курс, передає Укрінформ.

Після цього перше судно знову розвернулося і, як зазначається, тепер повертається назад через Ормузьку протоку. Другий танкер залишається за межами Перської затоки.

За даними видання, після початку авіаударів Ізраїлю по Ірану 13 червня в Перській затоці дедалі частіше фіксують перешкоди в роботі електроніки та сигналів суден, однак захід двох танкерів у протоку та їхній розворот мають ознаки стандартної реакції на зміну умов.

Попри радіоперешкоди та намагання суден триматися подалі від іранського узбережжя, нафтові та газові танкери після ударів США продовжували рухатися через протоку. Однак ці два судна стали першими ознаками можливої зміни маршрутів, пише Bloomberg.

Читайте також: Ціни на нафту зросли до п’ятимісячного максимуму після атаки США по ядерних об’єктах Ірану

Власники суден і нафтові трейдери пильно стежать за ситуацією, щоб зрозуміти, як ескалація на Близькому Сході може вплинути на морське транспортування і потоки нафти.

Раніше у неділю Міністерство судноплавства Греції видало попередження, закликавши свої кораблі переглянути рішення про прохід через Ормузьку протоку і за можливості перебувати в безпечних портах, поки ситуація не стабілізується.

Цілком імовірно, пише Bloomberg, що частина суден вважатиме за краще залишатися поза протокою, якщо очікується затримка в порту завантаження через підвищену напругу в регіоні.

Раніше старший радник з енергетичної безпеки Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Ронан Гремм заявив, що в разі блокади Ормузької протоки світовий ринок нафти й газу може зіткнутися з різким зростанням цін.