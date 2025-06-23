Наглядова рада "Укренерго" обрала нового голову правління. Хто ним став? (оновлено)

Наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала нового голову правління компанії. Ним стане Віталій Зайченко.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Андрій Герус ("Слуга народу") у Telegram.

Згодом цю інформацію офіційно підтвердили у пресслужбі "Укренерго", уточнивши, що кандидатуру Зайченка підтримали всі 7 членів наглядової ради компанії. Обійняти нову посаду він має вже з 1 липня.

"Прозорість обрання керівника та незалежність роботи правління є основою довіри з боку міжнародних партнерів, і ми змогли дотриматись усіх необхідних стандартів під час ухвалення рішення", – наголосив голова наглядової ради Єппе Кофод.

Віталій Зайченко до останнього часу обіймав посаду члена правління "Укренерго", директора з управління ОЕС України. Він почав роботу в "Укренерго" ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року).

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Нагадаємо, у лютому наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії. Супроводжував конкурс Korn Ferry – одна з провідних глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників.

До фіналу відбору на посаду голови "Укренерго" увійшли чинний т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник "Укренерго" – Іван Юрик, який займається питаннями реструктуризації євробондів.

2 вересня 2024 року попередній склад наглядової ради звільнив голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Тоді тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління був призначений Олексій Брехт.