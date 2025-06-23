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Новини
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Наглядова рада "Укренерго" обрала нового голову правління. Хто ним став? (оновлено)

Наглядова рада

Наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала нового голову правління компанії. Ним стане Віталій Зайченко.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Андрій Герус ("Слуга народу") у Telegram.

Згодом цю інформацію офіційно підтвердили у пресслужбі "Укренерго", уточнивши, що кандидатуру Зайченка підтримали всі 7 членів наглядової ради компанії. Обійняти нову посаду він має вже з 1 липня.

"Прозорість обрання керівника та незалежність роботи правління є основою довіри з боку міжнародних партнерів, і ми змогли дотриматись усіх необхідних стандартів під час ухвалення рішення", – наголосив голова наглядової ради Єппе Кофод.

Віталій Зайченко до останнього часу обіймав посаду члена правління "Укренерго", директора з управління ОЕС України. Він почав роботу в "Укренерго" ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року).

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Нагадаємо, у лютому наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії. Супроводжував конкурс Korn Ferry – одна з провідних глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників.

До фіналу відбору на посаду голови "Укренерго" увійшли чинний т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник "Укренерго" – Іван Юрик, який займається питаннями реструктуризації євробондів.

2 вересня 2024 року попередній склад наглядової ради звільнив голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Тоді тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління був призначений Олексій Брехт.

Автор: 

наглядова рада (567) Укренерго (2037)


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Топ коментарі
+3
все вірно!
треба дати можливість, своїм відданим посіпакам, прібарахліться перед втечею.
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23.06.2025 17:06 Відповісти
+1
Зеленим гнидам ЄрмачкаЗеленського все важче знаходити "кадри", щоб на морді не було написано - ворюга і шахрай.
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23.06.2025 18:07 Відповісти
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все вірно!
треба дати можливість, своїм відданим посіпакам, прібарахліться перед втечею.
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23.06.2025 17:06 Відповісти
Зеленим гнидам ЄрмачкаЗеленського все важче знаходити "кадри", щоб на морді не було написано - ворюга і шахрай.
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23.06.2025 18:07 Відповісти
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23.06.2025 18:23 Відповісти
Вкраде неврадене
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23.06.2025 18:24 Відповісти
довіри ніц
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23.06.2025 18:27 Відповісти
Принцип корпоративного управління, аідсутність конфлікту інтересів - ні не чули.
Тобто, *****.

Україна йде не у ЄС, а у дупу.
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23.06.2025 18:29 Відповісти
Земразі ніяк ненажруться. Зебілів треба вішати тільки за тариф на електроенергію,який самий дорожчий в ЕС і не тільки. Плюс зепадаль забула, що тарифи під час воєнного стану не підіймають. До речі реальний тариф на електроенергію 1.47 разом з вигаданим ПДВ.
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23.06.2025 18:33 Відповісти
Показав шо ці руки ше нічого не вкрали
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23.06.2025 18:33 Відповісти
Мені цікаво,чи є а Європі,крім нас,всяеі наглядові ради?
А от був у Німеччині,не знаю,які там ради,але світла не відключають.І знайомі кажуть,що за 5 років не було таких випадків.
А у нас об'ява:завтра і післязавтра з 9 до 16 за такими то адресами не буде сввтла,гілки обпилюють
Світла немає,зате є наглядова рада.
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23.06.2025 18:37 Відповісти
Є
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23.06.2025 18:53 Відповісти
Якась гнида зелена. Маєте сумнів?

Зєлю геть. Вибори.
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23.06.2025 18:39 Відповісти
немає сумнівів.
"солодесенька" тиМашонка+ *****
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23.06.2025 20:29 Відповісти
Любиш пуйла? А мені це навіщо?
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23.06.2025 22:01 Відповісти
скажений фанат тиМошонки подивися відео як твоя іржава гомподиня загравала та ржала з ******! прищелепкуватий!
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23.06.2025 22:16 Відповісти
Жулики проголосують на посаду свого керівника чесну людину?
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23.06.2025 18:45 Відповісти
Мабуть гарно залишав дерьмаку???!!!
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24.06.2025 10:43 Відповісти

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