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Новини Падіння гривні
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Долар продовжує дорожчати: Нацбанк встановив офіційний курс гривні на вівторок

Офіційний курс долара та євро НБУ на 24 червня

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара, але дещо зміцнився щодо євро у перший день нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 24 червня, на рівні 41,8702 грн/$, порівняно із 41,8335 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 18 копійок  до 48,0209 грн за євро. Сьогодні офіційний курс гривні до євро встановив історичний мінімум, опустившись до 48,2006 грн.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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валюта (2243) гривня (1590) курс (1549) обмін валюти (747)


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Доллар на дні напевно за 6-7 років і взагалі сміттєвий папірець. Тому це не він дорожчає, це гривня іде досліджувати де Титанік
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23.06.2025 16:17 Відповісти
Дурню,долар основна резервна валюта...
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23.06.2025 16:51 Відповісти
В УССР своїх грошей не було. Армії теж.
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23.06.2025 16:52 Відповісти
Свинособаки мали свої гроші і армію?
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23.06.2025 18:35 Відповісти
А хто при СССР мав свої гроші та армію?
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23.06.2025 18:49 Відповісти
Комуняки мали і гроші,і армію...Потім відбулася трансформація,але гроші(валюта,золотий запас)випаровалися кудись..
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23.06.2025 19:00 Відповісти

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