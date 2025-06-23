Долар продовжує дорожчати: Нацбанк встановив офіційний курс гривні на вівторок

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара, але дещо зміцнився щодо євро у перший день нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 24 червня, на рівні 41,8702 грн/$, порівняно із 41,8335 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 18 копійок – до 48,0209 грн за євро. Сьогодні офіційний курс гривні до євро встановив історичний мінімум, опустившись до 48,2006 грн.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.