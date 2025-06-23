Долар продовжує дорожчати: Нацбанк встановив офіційний курс гривні на вівторок
Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара, але дещо зміцнився щодо євро у перший день нового робочого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 24 червня, на рівні 41,8702 грн/$, порівняно із 41,8335 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 18 копійок – до 48,0209 грн за євро. Сьогодні офіційний курс гривні до євро встановив історичний мінімум, опустившись до 48,2006 грн.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль