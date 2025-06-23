Кремлю бракує грошей: У Росії відклали реалізацію залізничного мегапроєкту вартістю $10 мільярдів

Компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) відкладає реалізацію третьої черги проєкту розширення Байкало-Амурської магістралі та Транссибірської магістралі через брак фінансування.

Про це повідомив заступник голови компанії Андрєй Макаров на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає The Moscow Times.

За словами Макарова, проєкт вартістю $10 млрд, за допомогою якого Кремль розраховував розширити пропускну спроможність залізниць та збільшити вивезення сировини до Китаю, переноситься на 2026-2027 роки.

"Ми мали вийти вже на перші роботи з початку цього року. Зараз це зрушується щонайменше на рік. Але реально ми бачимо, що два роки тут буде, напевно, зсув", – сказав Макаров.

Гроші, закладені в бюджеті РЖД на інші великі залізничні будівництва цього року, також практично вичерпані. Ліміт на транспортний коридор "Північ – Південь" буде вичерпано в липні, тоді ж закінчиться заплановане фінансування на будівництво підходів до портів Північного Заходу.

За проєктами на БАМі гроші будуть вичерпані в жовтні, і для Амурської області та Хабаровського краю це "може стати критичним", оскільки компанії-підрядники РЖД виступають великими платниками податків, попередив Макаров.

Спочатку РЖД закладали до бюджету 1,3 трлн руб. на інфраструктуру та закупівлі рухомого складу, але наприкінці минулого року урізали інвестпрограму на третину, до 890 млрд руб.

Фінансування модернізації БАМу і Транссибу зменшилося в 3,6 раза – з 400 млрд до 110 млрд руб. Витрати на коридор "Північ – Південь" стали меншими в 4,4 раза (9 млрд рублів замість 40 млрд), на будівництво на Північному Заході країни – в 4,2 раза (4 млрд руб. замість 17 млрд). У травні РЖД ухвалила рішення додатково скоротити витрати на закупівлю локомотивів та вагонів – на 32,5 млрд руб.

Раніше повідомлялося, що 2024 року обсяг перевезень РЖД впав до 15-річного мінімуму і продовжив падіння цього року: за січень-квітень перевезення всіх видів вантажів знизилися на 6,8%, до 370,6 млн тонн, а у квітні падіння прискорилося до 8,6%.

На початку цього року стало відомо, що РЖД третій рік поспіль переживає різке скорочення вантажоперевезень на тлі санкцій, що вдарили по експорту, і складнощів із управлінням рухом поїздів.

У листопаді минулого року повідомлялося, що амбітний план Кремля щодо будівництва залізниць у Сибіру, ​​за яким російську сировину планували вивозити до Азії, став жертвою фінансових проблем компанії РЖД. Так, інвестпрограма РЖД, яка включає витрати на капітальне будівництво, у 2025 році мала бути урізана на 37%.