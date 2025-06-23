Канада запустила свій перший термінал для експорту скрапленого газу

У Канаді ввели в експлуатацію першу чергу заводу LNG Canada, очолюваного компанією Shell, який стане першим та найбільшим у країні експортним підприємством зі скраплення газу.

Про це повідомив речник проєкту, передає Reuters.

Цей об'єкт є першим великомасштабним канадським проєктом скрапленого газу, який розпочав виробництво, а також першим великим об'єктом скрапленого газу в Північній Америці з прямим доступом до узбережжя Тихого океану, що значно скорочує час сполучення з азійськими ринками порівняно з об'єктами на узбережжі Мексиканської затоки в США.

Після повного введення в експлуатацію завод зможе експортувати 14 млн метричних тонн на рік. Зараз суперохолоджений газ виробляється на першій черзі об'єкта, потужність якої становить 5,6 млн тонн на рік. Поки працює лише частина переробного заводу через технічні проблеми з однією з ліній.

Проєкт LNG Canada є спільним підприємством Shell Plc, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation та Kogas.

За словами трейдерів, після введення об'єкта в експлуатацію експорт канадського газу до США, ймовірно, скоротиться, оскільки канадські енергетичні компанії матимуть інший ринок для свого палива. Наразі США є єдиним ринком для канадського газу.

У Канади також є два менших об'єкти експорту скрапленого газу, які також будуються на узбережжі Тихого океану. Очікується, що об'єкти Woodfibre LNG та Cedar LNG будуть завершені між 2027 та 2028 роками.

Раніше повідомлялося, що оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України розробили схему поставок американського скрапленого природного газу з Греції в Україну Трансбалканським коридором.

До того стало відомо, що Канада першою серед країн G7 побудує модульну АЕС за $15 млрд.