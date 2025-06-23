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Новини
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Третина українців не буде виїжджати з України за умови європейського рівня зарплат, – опитування

Третина українців не буде виїжджати з України за умови європейського рівня зарплат, – опитування

33,8% українців готові переглянути намір виїхати з України, якщо матимуть можливість гідно заробляти.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології у травні-червні 2025 року на замовлення CASE Україна.

Ключовим питання було, чи залишаться українці в Україні, якщо після закінчення війни загроза повторного нападу Росії зберігатиметься ще понад 10 років, водночас, якщо в Україні з'являться можливості для заробітку на рівні інших країн Європи, чи вплине це на рішення залишитися в країні.

Так, 62,5% респондентів зазначили, що залишаться в Україні попри все, навіть без особливих економічних перспектив, 33,8% заявили, що готові залишатися в Україні за умови можливості гідного заробітку та підтримання високого рівня життя, й лише 2,3% не планують залишатися в Україні навіть у разі покращення економічних умов.

Відтак, загальна кількість тих, хто готовий залишитися в Україні за будь-яких умов сумарно з тими, хто залишиться за сприятливих економічних умов, становить 96,3%.

Також, згідно з результатами, молодь до 30 років найбільше зацікавлена в економічних можливостях: 54,5% з них готові залишитися в Україні за умови гідного заробітку, а економічні перспективи більше приваблюють чоловіків (37,2%), ніж жінок (31%).

Регіонально найвищий рівень мотивації залишитися за умови гідного доходу зафіксований на Сході (38,8%), дещо нижчі – у Центрі (34,7%), Півдні (32,6%) та Заході (31,2%) країни.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року.

До того стало відомо, що Європейська Комісія почала готувати план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).

Автор: 

біженці (721) мігранти (442) опитування (337) Євросоюз (5264) зарплата (1143)


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Топ коментарі
+18
Командир 414-ї бригади БПЛА, відомий під псевдонімом Мадяр (Роберт Бровді), заявив, що після завершення війни планує виїхати з України. Причиною такого рішення є відсутність віри в позитивні зміни в країні. Мадяр вважає, що в умовах, які існують на даний момент, Україна не зможе подолати політичне протистояння та об'єднатися навколо ідеї побудови сильної демократичної держави.

так зроблять, всі розумні та роботящі українці!
в україни залишиться ота третина, чиновники, судді, мєнти, податківці, митники, прокурори та їх кумов'я.
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23.06.2025 19:48 Відповісти
+12
це про депутатів,міністрів,прокурорів,суддів і іншої шобли?
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23.06.2025 19:45 Відповісти
+10
На превеликий жаль Ви праві. Наприклад тут, у Німеччині, більш-менш роботящий і тямущий українець/українка так-сяк вивчає мову і неодмінно влаштовується на нормальну роботу. І при тому у найгіршому випадку заробляє у перерахунку на гривні мінімум тисяч вісімдесят чистими.
Фінансово-економічних стимулів повертатися в Україну - нуль. Залишається тільки патріотизм та любов до Батьківщини - але як подивишся на ці паскудні брехливі воровські зелені морди - вивертає...
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23.06.2025 20:36 Відповісти
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це про депутатів,міністрів,прокурорів,суддів і іншої шобли?
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23.06.2025 19:45 Відповісти
Командир 414-ї бригади БПЛА, відомий під псевдонімом Мадяр (Роберт Бровді), заявив, що після завершення війни планує виїхати з України. Причиною такого рішення є відсутність віри в позитивні зміни в країні. Мадяр вважає, що в умовах, які існують на даний момент, Україна не зможе подолати політичне протистояння та об'єднатися навколо ідеї побудови сильної демократичної держави.

так зроблять, всі розумні та роботящі українці!
в україни залишиться ота третина, чиновники, судді, мєнти, податківці, митники, прокурори та їх кумов'я.
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23.06.2025 19:48 Відповісти
Військові, яких я знаю, теж збираються виїзджати, як тільки, так зразу. Вони ж бачать, що тут робиться.
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24.06.2025 01:46 Відповісти
Недарма зелені гниди триндять про закритий кордон навіть після війни - і ці паскуди здатні таке утнути, опираючись на мордату тилову частину силовиків. Тож доведеться Мадяру і іншим військовим штурмом брати кордон? Може краще було би турнути зелених гнид і поборотися за кращу державну владу в Україні?
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24.06.2025 09:22 Відповісти
Третина українців не буде виїжджати з України за умови європейського рівня зарплат

Це мабуть різні синюки і довбні - які і в Україні ніхріна не заробляють, бо на пляшках багато на заробиш, а в Європах і подавно нахрін нікому не потрібні.
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23.06.2025 19:49 Відповісти
звісно, від нас зелені дегенерати приховують інфу, але припустимо:
з україни виїхали жінки і діти. десь 10-12 млн.
за цей час, багато хто з них, майже всі, вивчать мову, знайдуть роботу, діти отримають освіту з перспективою подальшого навчання.
то, всі чоловіки, що залишилися в україні, хто де. особливо ті, хто воює, виїдуть звідси не озираючись, до своїх сімей!!!!
це, ще 10-12 млн.
то скільки залишиться?
з умовних 40 млн, як раз оті 10-12 млн.
зелені потвори, таки знищили державу україна, як і планувалося з самого початку. з 1991 року.
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23.06.2025 20:04 Відповісти
На превеликий жаль Ви праві. Наприклад тут, у Німеччині, більш-менш роботящий і тямущий українець/українка так-сяк вивчає мову і неодмінно влаштовується на нормальну роботу. І при тому у найгіршому випадку заробляє у перерахунку на гривні мінімум тисяч вісімдесят чистими.
Фінансово-економічних стимулів повертатися в Україну - нуль. Залишається тільки патріотизм та любов до Батьківщини - але як подивишся на ці паскудні брехливі воровські зелені морди - вивертає...
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23.06.2025 20:36 Відповісти
Звідкі інфа про 10-12 мільйонів? Виїхало 7-8 мільйонів, частина повернулася майже одразу, протягом року максимум. Зараз за кордоном не більше 6 млн українців. Так, мабуть ще виїде після війни 2-3 млн, але наврядчи більше, бо чілліть на пособіє ніхто потім не дозволить, в у нас багато людей нічого не вміють, тільки охоронцем, барбером чи барістою працювати. Вони нах не потрібні Європі.
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23.06.2025 22:26 Відповісти
Абсолютно вірно. Залишаться ті, що нах не потрібні Європі. Так вони і в Україні відповідно Набудують після війни.
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24.06.2025 00:22 Відповісти
У якій Україні-ось основне питання для тих ,звісно, кому не "какая разніца"!
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23.06.2025 19:57 Відповісти
Елітка України ставит ЗП, щоб могли купити лапшу в АТБ за заплатити Рінату за комуналку. І все.
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23.06.2025 19:57 Відповісти
Про европейський рівень цін не забудьте
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23.06.2025 21:07 Відповісти
Давно вже
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24.06.2025 09:33 Відповісти
хто ж вас випустить. Вони вже гроші на відбудову на декілько років на перед поділили. Кому тре буде відбудовувати.
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23.06.2025 21:14 Відповісти
Цікаво, такі запитання штучний інтелект видумує?
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23.06.2025 21:49 Відповісти
...і сам же на них відповідає.
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23.06.2025 22:03 Відповісти
Е-е-е... Стидаюся запитати: а де ж це платитимуть "європейського рівня зарплати"?
Чи не в ОПі?
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23.06.2025 22:02 Відповісти
Європейські зарплати мають відповідати європейським цінам на бензин, продукти харчування тощо. Також не забуваймо про податки.
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23.06.2025 22:30 Відповісти
Усі, хто так пишуть, ніколи не жили за кордоном. Там зовсім не у зарплатах справа. Якість життя зовсім інша. Але, кому і як заходить життя у чужому середовищі. Якщо ти там з дитинства, то зможеш звикнути, завести друзів. Але коли банально поговорити немає з ким, ніяка зарплата не втримає. І деякі речі там зайобують не менше, ніж корупція в нас.
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23.06.2025 22:39 Відповісти
А так як про європейські ЗП годі мріяти, то ще третина українців дасть по газам з зеленої клоаки мрій. І замість них завезуть різних тумба-юмба з якихось вигрібних ям планети. Ну норм, нацарював гундосий дегрот.
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24.06.2025 01:51 Відповісти
А дєрьмак казав ,що зелупа кращий з кращих прізідєнтав.Він потужно- збирається зробити контрольний вистріл Україні і українцям ,бо ж прийшов на один срок,тому і свербить у нього шляпа іудейська ще раз балатнутися на років так стопіісят...
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24.06.2025 08:03 Відповісти
Тільки якщо с бідніших країн планети, які навіть країнами називати соромно. До нас і більшість негрів не захочуть їхати бо срака повна.
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24.06.2025 09:32 Відповісти
Про який виїзд може бути мова взагалі, якщо народ закритий в Україні наче в концтаборі? Я не хочу прогнозувати, але вони можуть не відкрити державні кордони для виїзду чоловікам ще років 10-15 як мінімум, тобто покоління 35+ вже точно нікуди не виїде: адже загроза територіальній цілісності і війни від рашки буде завжди і влада завжди продовжуватиме військовий стан і заборону на виїзд посилаючись на цей факт і на те що велика кількість територій після заморозки конфлікту так і залишиться в кацапській окупації...🤔
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24.06.2025 09:57 Відповісти
Спочатку кордон відкрий влада,а потім щось розказуй,ато кожного дня пропаганда дика!
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24.06.2025 18:28 Відповісти

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