Третина українців не буде виїжджати з України за умови європейського рівня зарплат, – опитування

33,8% українців готові переглянути намір виїхати з України, якщо матимуть можливість гідно заробляти.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології у травні-червні 2025 року на замовлення CASE Україна.

Ключовим питання було, чи залишаться українці в Україні, якщо після закінчення війни загроза повторного нападу Росії зберігатиметься ще понад 10 років, водночас, якщо в Україні з'являться можливості для заробітку на рівні інших країн Європи, чи вплине це на рішення залишитися в країні.

Так, 62,5% респондентів зазначили, що залишаться в Україні попри все, навіть без особливих економічних перспектив, 33,8% заявили, що готові залишатися в Україні за умови можливості гідного заробітку та підтримання високого рівня життя, й лише 2,3% не планують залишатися в Україні навіть у разі покращення економічних умов.

Відтак, загальна кількість тих, хто готовий залишитися в Україні за будь-яких умов сумарно з тими, хто залишиться за сприятливих економічних умов, становить 96,3%.

Також, згідно з результатами, молодь до 30 років найбільше зацікавлена в економічних можливостях: 54,5% з них готові залишитися в Україні за умови гідного заробітку, а економічні перспективи більше приваблюють чоловіків (37,2%), ніж жінок (31%).

Регіонально найвищий рівень мотивації залишитися за умови гідного доходу зафіксований на Сході (38,8%), дещо нижчі – у Центрі (34,7%), Півдні (32,6%) та Заході (31,2%) країни.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року.

До того стало відомо, що Європейська Комісія почала готувати план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).