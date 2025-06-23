"Укрзалізниця" виставила на аукціони приміщення на вокзалах. Що пропонує?

"Укрзалізниця" оголосила проведення аукціонів із оренди комерційних площ на вокзалах.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Аукціони відбудуться 26 червня на майданчику "Prozorro.Продажі". Учасникам запропоновано об'єкти різного призначення на шести залізничних вокзалах України", – сказано в повідомленні.

Зокрема, на аукціони виставлені приміщення:

аптеки – на Південному вокзалі Києва (площа – 80,9 кв. м, стартова ціна – 134,69 тис. грн) та на вокзалі Дніпро-Головний (площа – 60,1 кв. м, стартова ціна – 20,46 тис. грн);

магазин формату To Go на Центральному вокзалі Києва, площею 177 кв. м (стартова ціна – 430,91 тис. грн);

супермаркет на вокзалі Харків-Пасажирський, площею 3 586 кв. м (стартова ціна – 298,82 тис. грн);

квіткова крамниця-кав'ярня на Південному вокзалі Києва, площею 45,1 кв. м (стартова ціна – 124,2 тис. грн);

кав'ярня на вокзалі в Ужгороді, площею 46,5 кв. м (стартова ціна – 27,32 тис. грн);

лаунж-зона на Південному вокзалі Києва, площею 379,4 кв. м (стартова ціна – 353,04 тис. грн);

банківське відділення на вокзалі у Львові, площею 14,2 кв. м (стартова ціна – 22,72 тис. грн);

банкомати – у Києві (стартова ціна – 11,94 тис. грн), Ужгороді (стартова ціна – 8,7 тис. грн) та Запоріжжі (стартова ціна – 2,45 тис. грн).

Також 2 липня відбудеться аукціон на право оренди 38 кв. м на конкорсі Південного вокзалу станції "Київ-Пасажирський" для розміщення кав'ярні. Загальний стартовий розмір орендної плати (без ПДВ) – 1,66 млн грн на місяць.

Раніше стало відомо, що в Києві протягом року реформа системи розміщення МАФів пошириться на всі райони столиці. Право орендувати землю комунальної власності для розташування малих архітектурних форм надаватиметься на відкритих конкурсах у системі "Prozorro. Продажі".

У квітні в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води в Києві.