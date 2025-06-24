Виробник критичної електроніки для російської зброї зупинив роботу через борги

Російський виробник електроніки "Оптрон-Ставрополь" опинився на межі банкрутства. Так, із березня 2025 року підприємство оголосило простій: виконання держоборонзамовлення обернулося збитками понад 149 млн руб., поставки за контрактами зірвано, кредиторська заборгованість на червень склала 230 млн руб. У результаті компанія не може продовжувати діяльність – рахунки заарештовані, накопичені борги з податків, зарплати та комуналки.

Про це пише The Moscow Times.

Силові напівпровідники заводу використовують в авіації та встановлюють у системи живлення літаків. Вони застосовуються на літаках "МіГ", "Ту", "Су", "Сухий Суперджет" та МС-21.

За словами гендиректора підприємства Павла Бондаренка, основною причиною кризи є занижена ціна на продукцію в рамках поставок військовим. Собівартість одного діода становить 3600 руб., проте військові встановили ціну 2600 руб.. У результаті за 2023 рік збитки становили 102 млн руб., а в 2024 році зросли до 149 млн.

"Підприємство не може покривати витрати і змушене скорочувати персонал", – сказав Бондаренко.

Згідно із російським законом про держоборонзамовлення, ціну на продукцію визначають військові. Відмовитися від участі у держоборонзамовленні підприємство не може – це загрожує втратою контрактів та санкціями з боку держави.

Як розповів Бондаренко, за підсумками звернення до Мінпромторгу РФ було проведено дев'ять нарад та перевірка Генпрокуратури Росії.

"Перевірка прокуратури криміналу в наших діях не виявила, немає в діях підприємства ознак нецільового використання коштів держоборонзамовлення", – сказав він.

Підприємство балансує на межі краху з 2016 року, і завод попереджав про ризики закриття у 2021 році та також скорочував персонал. У минулі роки завод залишався без замовлень. 2021 року обсяг контрактів становив кілька десятків мільйонів рублів.

Завод "Оптрон-Ставрополь" підтримував так звані хвостові технології для ОПК – це застарілі з точки зору ринку технології, які доводиться підтримувати саме для військових, проте за межами оборонних замовлень вони не є конкурентоспроможними.

Як повідомлялося, раніше голова російськї держкорпорації "Ростєх" Сергєй Чемезов заявив, що Росія не зможе "наздогнати і перегнати" західні країни у галузі технологій, а на організацію обіцяного президентом РФ Владіміром Путіним "технологічного прориву" у російських підприємств немає грошей.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці російський диктатор Путін визнав ризик стагнації та рецесії у Росії та наказав у жодному разі цього не допустити. На його слумку, для цього економіка Росії має стати більш технологічною, у ній має відбутися "технологічний прорив".

Раніше російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" оголосила про звільнення 1,5 тисячі співробітників у межах "програми з оптимізації чисельності управлінського персоналу".

З труднощами стикаються також російські металургійні та вуглевидобувні підприємства, а також "Російська залізниця", яка змушена відкладати реалізацію ключових інвестпроєктів.