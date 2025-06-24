40% оборонного виробничого потенціалу України не має фінансування, – Зеленський
Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд, що включає майже 1000 видів продукції, однак 40% не має належного фінансування.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій на саміті НАТО, передає Інтерфакс-Україна.
"Наш оборонний виробничий потенціал перевищив $35 млрд. Він включає майже 1000 видів продукції, від артилерії та традиційних броньованих транспортних засобів до сучасних безпілотників, до речі, всіх типів, та ракет. Але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування", – зазначв Зеленський
Він додав, що Україна може виробляти понад 8 млн безпілотників різних типів щороку, проте фінансування дозволяє виробляти набагато менше.
"Водночас Росія використовує для оборони не тільки свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран, а також корупційні зв'язки Росії в інших країнах. Тому наша єдина солідарність є найкращою відповіддю на військову мережу Росії", – зауважив Зеленський.
При цьому він наголосив, що Україна відкрита до різних форм співпраці в оборонному секторі, включно з обміном досвідом і досягненнями з тими, хто допомагає найбільше.
Раніше Зеленський розповідав, що Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва за кордоном. Зокрема, вже є домовленості з деякими європейськими країнами.
До того Зеленський оголосив, що цього літа будуть підписані угоди про експорт українських військових технологій за кордон.
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прибарахлится, внукам хватит....для чего парни во власть шли? Ну не народу же служить, в самом то деле!
Це твоя особиста відповідальність, падло.
Жодної власної копійчини на військо не дав та ще й Пороху рахунки заблокував.
Ну хто ти після цього?!
Доречи, прокурори, щодо яких було встановлено, що вони отримали "липові" інвалідності - що там, досі працюють? І ніхто в них нічого не забрав і не змусив повернути в бюджет, і до відповідальності не притягнув? Ні?
Навпаки - ВРУ ухвалила закон, який забороняє трусити чиновників з приводу того, на які гроші вони прибдали свої численні статки.
але ж я забув - то трамп у всьому винен!!
Ти спробуй - то не страшно - можливо якраз грошей вистачить.
Прибутковість бізнесу в Україні - беручи до уваги інфляцію має бути не менше 30% - щоб покрити її і дати прибуток вище чим депозит. А беручи до уваги ризики прильотів по бізнесу - то всі 50%.
Інакше простіше покласти кошти на депозит і не мати геморою.
А при рентабельності 4-10% в гривні - підприємства можуть працювати лише при державній власності. . А ефективність наших дкржавних підприємств недалеко втікла від совка
Без "купи -продай- перепродай" ні виробництво ,ні ******* технології нахіба нікому не потрібні. Бо вони обслуговують торгівлю - і самі по собі - як на жопі бантик.
Спочатку спробуйте ,хоча б банальний інтернет магазин відкрити чи кіоск з шаурмою - щоб не закритися через рік - тоді поговоримо
Стосовно виробництва - то потрібно дуже добре думати ,що і як виготовляти. Так само і в торгівля- що де і як продавати
Наприклад в СШа більшість виробницв винесені за кордон - тому ,що там собівартість нижча, вони експортують в основному інтелектуальні продукти - програмне забезпечення і т.д.
В нас за сто останніх років було винищено всю інтелігенцію та бізнес, - і тому сподіватися що лише за 30 років з'являться українські Стіви Джобси та Дженерал Моторс намарне ... Тому в основному поки що бариги ,спекулянти з відповідним світобаченням...
Але до Умерова у ЗЄ ніяких питань нема.
Тоді ясно, хто і для кого ці гроші розчиняє.