40% оборонного виробничого потенціалу України не має фінансування, – Зеленський

Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд, що включає майже 1000 видів продукції, однак 40% не має належного фінансування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій на саміті НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

"Наш оборонний виробничий потенціал перевищив $35 млрд. Він включає майже 1000 видів продукції, від артилерії та традиційних броньованих транспортних засобів до сучасних безпілотників, до речі, всіх типів, та ракет. Але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування", – зазначв Зеленський

Він додав, що Україна може виробляти понад 8 млн безпілотників різних типів щороку, проте фінансування дозволяє виробляти набагато менше.

"Водночас Росія використовує для оборони не тільки свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран, а також корупційні зв'язки Росії в інших країнах. Тому наша єдина солідарність є найкращою відповіддю на військову мережу Росії", – зауважив Зеленський.

При цьому він наголосив, що Україна відкрита до різних форм співпраці в оборонному секторі, включно з обміном досвідом і досягненнями з тими, хто допомагає найбільше.

Раніше Зеленський розповідав, що Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва за кордоном. Зокрема, вже є домовленості з деякими європейськими країнами.

До того Зеленський оголосив, що цього літа будуть підписані угоди про експорт українських військових технологій за кордон.