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40% оборонного виробничого потенціалу України не має фінансування, – Зеленський

Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 мільярдів, – Зеленський

Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд, що включає майже 1000 видів продукції, однак 40% не має належного фінансування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій на саміті НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

"Наш оборонний виробничий потенціал перевищив $35 млрд. Він включає майже 1000 видів продукції, від артилерії та традиційних броньованих транспортних засобів до сучасних безпілотників, до речі, всіх типів, та ракет. Але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування", – зазначв Зеленський 

Він додав, що Україна може виробляти понад 8 млн безпілотників різних типів щороку, проте фінансування дозволяє виробляти набагато менше.

"Водночас Росія використовує для оборони не тільки свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран, а також корупційні зв'язки Росії в інших країнах. Тому наша єдина солідарність є найкращою відповіддю на військову мережу Росії", – зауважив Зеленський.

При цьому він наголосив, що Україна відкрита до різних форм співпраці в оборонному секторі, включно з обміном досвідом і досягненнями з тими, хто допомагає найбільше.

Раніше Зеленський розповідав, що Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва за кордоном. Зокрема, вже є домовленості з деякими європейськими країнами.

До того Зеленський оголосив, що цього літа будуть підписані угоди про експорт українських військових технологій за кордон.

Автор: 

Зеленський Володимир (2540) оборона (529) зброя (903) виробництво (1313) фінансування (2064)


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Топ коментарі
+33
Зате тєлємарафєт фінансується безперервно та в повному обсязі.
Це твоя особиста відповідальність, падло.
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24.06.2025 17:49 Відповісти
+27
Перестати красти не пробовали?
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24.06.2025 17:49 Відповісти
+23
Володю, займи у Лєни!
Жодної власної копійчини на військо не дав та ще й Пороху рахунки заблокував.
Ну хто ти після цього?!
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24.06.2025 17:49 Відповісти
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Перестати красти не пробовали?
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24.06.2025 17:49 Відповісти
А как это "не красть"? А как же
прибарахлится, внукам хватит....для чего парни во власть шли? Ну не народу же служить, в самом то деле!
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24.06.2025 20:33 Відповісти
Зате тєлємарафєт фінансується безперервно та в повному обсязі.
Це твоя особиста відповідальність, падло.
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24.06.2025 17:49 Відповісти
Володю, займи у Лєни!
Жодної власної копійчини на військо не дав та ще й Пороху рахунки заблокував.
Ну хто ти після цього?!
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24.06.2025 17:49 Відповісти
Він думає на новою ролю - Штірліца.
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24.06.2025 21:04 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3559713/rozkradannya-koshtiv-minoborony-figuranta-pishla-na-zgodu-zi-slidstvom розкрадання 42 млрд.
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24.06.2025 17:50 Відповісти
Зате кешбек, зате марахвон
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24.06.2025 17:55 Відповісти
Знизити зарплати всім депутатам ВР і всім гілкам суддівської, прокурорської і поліцейської влади до 50 тис крім військових, які на 0 і гроші знайдуться
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24.06.2025 17:55 Відповісти
На святе замахнулася. Ти ще запропонуй перевірити їх родини, та відправити на передову їх, або їхніх дітей, загризуть враз
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24.06.2025 18:02 Відповісти
Там одних тільки "спецпенсій" вистачить всю "оборонку" перекрити.
Доречи, прокурори, щодо яких було встановлено, що вони отримали "липові" інвалідності - що там, досі працюють? І ніхто в них нічого не забрав і не змусив повернути в бюджет, і до відповідальності не притягнув? Ні?
Навпаки - ВРУ ухвалила закон, який забороняє трусити чиновників з приводу того, на які гроші вони прибдали свої численні статки.
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24.06.2025 19:52 Відповісти
Система себе ніколи не обідить. Не було ще такого.
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24.06.2025 20:37 Відповісти
Головне щоб друзі, інваліди, судді та інші коритокористувачи задоволенні були. А України захисники можуть терпіти. Але колись терпіння може і закінчіться
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24.06.2025 17:59 Відповісти
Правильно - 40% оборонного виробничого потенціалу України я не фінансую, - Зеленський.
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24.06.2025 18:00 Відповісти
Розкажи, на скліки відсотків було виконане держзамовлення в минулому році і куди ділися кошти, які були проплачені, але зброю не виготовили для країни?
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24.06.2025 18:01 Відповісти
Мабуть у відкати пійшли
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24.06.2025 18:03 Відповісти
зе-лупо, а на бидломаратон вистачає? на зимню тисячу також?! а кешбеки як поживають?! а контрабанду теж зупинили?! а необґрунтовані пільги?!
але ж я забув - то трамп у всьому винен!!
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24.06.2025 18:03 Відповісти
Зате на 130% фінансується брукування,асфальтування,клумбування...
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24.06.2025 18:05 Відповісти
"Мама Вовы хочет кушать"
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24.06.2025 18:08 Відповісти
Коли читаю новину "Розкрадання 42 млн грн у Міноборони ..." (https://censor.net/ua/n3559713), то цілком розумію чому "40% оборонного виробничого потенціалу України не має фінансування".
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24.06.2025 18:09 Відповісти
Зєля, а ти пробував не красти.?
Ти спробуй - то не страшно - можливо якраз грошей вистачить.
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24.06.2025 18:15 Відповісти
отлично! собственное признание о совершении (бездействии) преступления, прямо когда Червинский тебя с операцией "авеню" вытянул
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24.06.2025 18:16 Відповісти
Бо гроші в же у криптогаманцях.
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24.06.2025 18:19 Відповісти
По двадцять мільярдів крали на снарядах, на яйцях, на фортифікації, на одягу...то нехай повернуть і буде навіть надлишок. А на ''тисячу від Зе вистачило грошей? А шмарафони фінансується?
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24.06.2025 18:28 Відповісти
Треба побільше мобілізовувати роботяг та бізнесменів . І не чіпати силовиків -чиновників -а навпаки збільшуватиї їм оклади та пенсії. Бо саме силовики-чиновники піднімуть економіку і зароблять грошей на ВПК
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24.06.2025 18:38 Відповісти
Не справляешься с обязанностями президента? Заяву на стол и досвидосики,нытье и жалобы на тяжелую судьбу здесь неуместны.
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24.06.2025 18:45 Відповісти
Під час Другої Світової в США при президенті Рузвельті верхня межа прогресивного податку на індивідуальні доходи зросла до 94% !!! Рузвельт взагалі хотів встановити верхню межу в 100% і казав, що під час війни ніхто не має права заробляти більше $30 000 річних (нинішні біля 400 тис.). В нас диференціювати податки як не збиралися, так і не збираються, хоча різниця в зарплатах на державних посадах в десятки разів більша, ніж в найбагатих розвинених країнах.
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24.06.2025 18:56 Відповісти
Ох і вївся цей совок в голови посполитих . А тепер питання - для чого приватному бізнесмену вкладати свої мільйони в бізнес ,нахіба йому проблеми з податковою ,найманими працівниками та виробництвом - що б отримувати 2, 5 штуки в місяць ? То йому для цього достатньо відкрити - 3 кіоски шаурми - і не мати цього геморою . А фірми з мільйонними оборотами ,хай створюють патріотичні чиновники та їх виборці -пролєтаріат - любітєлі совкової зрівнялівки....
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24.06.2025 19:45 Відповісти
Всі країни, де існують прогресивні податки - "совкові"?. Це у вас схоже типове постсовкове розуміння "бізнесу" (в лапках - бо такий він в нас) - "купи-продай-перепродай", експортуй сировину, навіщо будь-яке виробництво, ******* технології?
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24.06.2025 20:46 Відповісти
Ніде немає ставки оподаткування 96% . А якщо подивитися карту то видно ,що лідерами по ставкам є північ Європи де домінують соціалісти та лівацька Португалія . Тому так - за зрівнялівку в основному топлять ліваки

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24.06.2025 22:13 Відповісти
Ви читати вмієте? 94% - повторюю, під час Другої Світової війни (WWII), до речі у нас війна, і справжня, схоже ви десь далеко від України.. По-друге, мова йде про прогресивний податок, пояснюю, більше заробляєш - більший податок (системи нарахування можуть бути різн), в деяких країнах, далеко не соціалістичних, певний мінімальний дохід взагалі не оподатковується. У нас оподатковують однаково і мільйонні місячні зарплати (мова йде про держслужбовців) і кількатисячні.
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24.06.2025 22:34 Відповісти
А я вам пояснюю ,що в Україні ,де річна інфляція більше 20 % - ніякий значний бізнес не буде працювати з прибутковістю в 4%.
Прибутковість бізнесу в Україні - беручи до уваги інфляцію має бути не менше 30% - щоб покрити її і дати прибуток вище чим депозит. А беручи до уваги ризики прильотів по бізнесу - то всі 50%.
Інакше простіше покласти кошти на депозит і не мати геморою.
А при рентабельності 4-10% в гривні - підприємства можуть працювати лише при державній власності. . А ефективність наших дкржавних підприємств недалеко втікла від совка
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24.06.2025 22:49 Відповісти
Вашу тезу про високий рівень оподаткування я підтримую лише при оподаткуванні доходів держчиновників та монополій ,особливо енергетичних . Бо навідміну від реального бізнесу вони не сприяюють росту економіки
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24.06.2025 22:59 Відповісти
Якщо ви думаєте ,що "купи -продай-перепродай" - це простий бізнес - то подивіться на Волмарт або Амазон .
Без "купи -продай- перепродай" ні виробництво ,ні ******* технології нахіба нікому не потрібні. Бо вони обслуговують торгівлю - і самі по собі - як на жопі бантик.
Спочатку спробуйте ,хоча б банальний інтернет магазин відкрити чи кіоск з шаурмою - щоб не закритися через рік - тоді поговоримо
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24.06.2025 22:55 Відповісти
Якесь у вас дивне уявлення про економіку - мабуть все ж таки первинним є виробництво товару, оскільки обмінювати чи продавати не буде чого. По друге, ви за таку економіку - експортувати дві тонни руди і імпортувати за це один самий бюджетний китайський смартфон? Навіть не треба смартфон, від звичайних гвинтів, гайок до верстатів, машин, не кажу про електронну промисловість, якої взагалі нема - щось у нас виробляється? Крім руди - вагонами "сємки", сировина, за них - автомобілі, комп'ютери, телевізори... І ви називаєте це "бізнесом"? Що ж, одиницям це вигідно, але загалом веде до занепаду, деградації, хронічного відставання в рівні цивілізації. І чому в розвинених країнах ми спостерігаємо розвиток науки, виробництва, технологій, адже як ви кажете - це нікому не потрібно? Чи не тому, що навпаки, основа - виробництво, яке стає все більш ефективним, роботизованим, а тоді і з'являється те, що можна продавати?
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24.06.2025 23:28 Відповісти
Виробництво має сенс лише тоді ,коли є куди продавати . В світі зараз надлишок виробничих потужностей .
Стосовно виробництва - то потрібно дуже добре думати ,що і як виготовляти. Так само і в торгівля- що де і як продавати
Наприклад в СШа більшість виробницв винесені за кордон - тому ,що там собівартість нижча, вони експортують в основному інтелектуальні продукти - програмне забезпечення і т.д.
В нас за сто останніх років було винищено всю інтелігенцію та бізнес, - і тому сподіватися що лише за 30 років з'являться українські Стіви Джобси та Дженерал Моторс намарне ... Тому в основному поки що бариги ,спекулянти з відповідним світобаченням...
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24.06.2025 23:42 Відповісти
І винен в тому?Порошенко,трамп,мерц,масони?
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24.06.2025 18:59 Відповісти
Трусніть топів усіх служб, і ви духе здивуєтеся скільки вони на себе витягують фінансів України.
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24.06.2025 19:02 Відповісти
Нікчема ну і нах ти нас ставиш перед цим фактом? Йди з посади, якщо не в змозі знайти фінансування на оборонне виробництво, зато знаходиш гроші на купівлю за майже мільярд баксів москальського реактору у болгар.
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24.06.2025 19:10 Відповісти
Їпануті з циферками граються
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24.06.2025 19:15 Відповісти
Во время войны за само выжиание красть миллионами , получать миллионные зарплаты , выплачивать за погибших 15 миллионов , а потом просить - подайте кто может на дроны . Это идиотизм и предателство . Конечно компенсация за погибших должна быть , но не разумнее было бы направить чрезмерные суммы на вооружение , чтобы не было этих самых погибших . Возвращать каждую неделю по 1000 , 1200 тел - это позор и катастрофа . Смеялись с кацапов , а по факту мясные штурмы плавно превращаются в мясную оборону .
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24.06.2025 19:40 Відповісти
Дивним чином гроші ЄС та скандинавів розчиняються, не доходячи до виробництва.

Але до Умерова у ЗЄ ніяких питань нема.
Тоді ясно, хто і для кого ці гроші розчиняє.
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24.06.2025 19:53 Відповісти
Треба спробувати ще раз підняти зарплати суддям і прокурорам, - може щось зміниться?
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24.06.2025 20:41 Відповісти

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