Ще одна держава Перської затоки відкрила ринок для курятини з України

Султанат Оман дозволив імпорт м’яса, субпродуктів та інших продуктів птахівництва з України.

Цей крок став можливим після погодження ветеринарних вимог та форми відповідного сертифіката між компетентними органами обох країн, повідомляє Держпродспоживлужба.

"Відтепер українські експортери мають змогу постачати до Султанату Оман продукцію птахівництва, що відповідає ветеринарно-санітарним вимогам цієї країни, включаючи умови виробництва, обробки, транспортування, пакування та маркування", – зазначається у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі зауважили, що це вже дев’ятий новий експортний ринок для української продукції, відкритий від початку року.

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Як повідомлялося, у серпні минулого року Королівство Бахрейн відкрило доступ на свій ринок для українських виробників м'яса птиці та продуктів з нього.

Водночас минулого року Саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів МХП Юрія Косюка. SALIC придбала на ринку 13,51 млн акцій MHP SE, сконцентрувавши 12,6% акцій агрохолдингу, що перебувають в обігу.