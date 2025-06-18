Мінагрополітики розподілило квоти на експорт м’яса птиці в Євросоюз. Хто продаватиме найбільше?

Міністерство аграрної політики та продовольства України розподілило квоти на експорт м'яса птиці та їстівних субпродуктів свійської птиці до країн Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Розподіл квот між експортерами здійснено пропорційно фактичним обсягам поставок зазначеної продукції до країн ЄС за січень-квітень 2025 року.

Зокрема, на період до 30 вересня 2025 року квоти отримали:

ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 11,54 тис. тонн (кури частинами), 3,51 тис. тонн (не розрізані на частини);

ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 7,32 тис. тонн, 2,23 тис. тонн;

ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" – 2,05 тис. тонн, 622,13 тонни;

ТОВ "Агро-Овен" – 422,63 тонни, 128,49 тонни;

ТОВ "ВВК Груп" – 98,4 тонни, 29,92 тонни;

ФГ "Улар" – 286,35 тонни, 87,06 тонни;

ТОВ "Агроль" – 101,85 тонни, 30,96 тонни;

ТОВ "Ріверсайд Груп" – 88,07 тонни, 26,78 тонни;

ТОВ "УПГ – Інвест" – 822,29 тонни (індики).

На період із 1 жовтня по 31 грудня 2025 року квоти розподілено наступним чином:

ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 8,66 тис. тонн, 2,63 тис. тонн;

ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 5,49 тис. тонн, 1,67 тис. тонн;

ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" – 1,53 тис. тонн, 466,6 тонни;

ТОВ "Агро-Овен" – 316,98 тонни, 96,37 тонни;

ТОВ "ВВК Груп" – 73,8 тонни, 22,44 тонни;

ФГ "Улар" – 214,76 тонни, 65,29 тонни;

ТОВ "Агроль" – 76,39 тонни, 23,22 тонни;

ТОВ "Ріверсайд Груп" – 66,05 тонни, 20,08 тонни;

ТОВ "УПГ – Інвест" – 616,71 тонни (індики).

Окрім того, резервний обсяг квоти обсягом у 1071 тонну буде розподілено між експортерами, які не здійснювали постачання зазначеної продукції до Євросоюзу в січні-квітні 2025 року: 612 тонн – у період до 30 вересня 2025 року, 459 тонн – у період з 1 жовтня до 31 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України затвердив зміни до постанови про обсяги цьогорічних квот на експорт до Європейського Союзу цукру та м'яса птиці.

До того стало відомо, що найбільший в Україні виробник курятини – агрохолдинг МХП Юрія Косюка – завершив перший квартал 2025 року з чистим прибутком у розмірі $32 млн, що вдвічі більше, ніж за перших три місяці минулого року.