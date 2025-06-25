У Таганрозі атакували завод із виробництва компонентів для безпілотників

У Таганрозі в Росії був атакований завод "Атлант-Аеро", який виробляє компоненти для бойових безпілотників та систем управління.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.

"У Таганрозі дещо невідоме прилетіло в завод "Атлант-Аеро". Це важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління", – зазначив він.

За словами Коваленка, завод залучений до проєктів з виробництва дронів "Оріон", комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.

Як повідомлялося минулого тижня, найбільший у Росії виробник азотних добрив та аміаку – хімкомбінат "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї – зупинив виробництво внаслідок атаки українських безпілотників.

Загалом у 2025 році після далекобійних ударів по промисловому комплексу Росії українські військові завдали ворогу сукупних збитків у понад $10 млрд.