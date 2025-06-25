Ціни на нафту зросли на тлі нестійкого перемир’я між Іраном та Ізраїлем

Ціни на нафту зросли 25 червня, оскільки інвестори оцінюють стабільність припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 85 центів, до $67,99 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 87 центів, до $65,24, передає Укрінформ.

Напередодні ціна на нафту Brent знизилася до найнижчого рівня з 10 червня, а на нафту WTI – з 5 червня, тобто до того, як Ізраїль здійснив несподіваний напад на ключові військові та ядерні об'єкти Ірану 13 червня.

Ціни зросли до п'ятимісячних максимумів після того, як США атакували ядерні об'єкти Ірану минулими вихідними.

"Світові ціни на енергоносії знижуються після укладення ізраїльсько-іранського припинення вогню. Базовий сценарій для наших нафтових стратегів залишається закріпленим на фундаментальних показниках, які вказують на достатні світові постачання нафти", – заявили аналітики JP Morgan у клієнтській записці.

За попередньою оцінкою американської розвідки, авіаудари США не знищили ядерний потенціал Ірану та лише відстрочили його на кілька місяців, оскільки між Іраном та Ізраїлем утвердилося хитке припинення вогню, укладене за посередництва президента США Дональда Трампа.

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Раніше у вівторок Іран і Ізраїль дали зрозуміти, що повітряна війна між двома країнами закінчилася, після того, як Трамп публічно розкритикував їх за порушення угоди про припинення вогню.

Пряма участь США у війні викликала занепокоєння у інвесторів щодо Ормузької протоки, вузького водного шляху між Іраном та Оманом, через який проходить від 18 до 19 млн барелів сирої нафти та палива на добу, що становить майже п'яту частину світового споживання.

Інвестори також чекають на дані уряду США щодо внутрішніх запасів сирої нафти та палива, які мають бути опубліковані в середу.

За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США за тиждень скоротилися на 4,23 млн барелів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що доки у світі тривають масштабні військові конфлікти, необхідно, щоб ціни на нафту були низькими.