Фінська організація, яка збирала пожертви для України, витрачала їх на штрафи за паркування, – ЗМІ

Відома фінська організація для допомоги Україні Nordic Combat Medics (NCM) не мала дозволу на збір коштів, а деякі із зібраних для неї донати витрачала на оплату штрафів за паркування її засновниці Тіні Сойні.

Про це пише Yle, яке провело розслідування діяльності організації, передає hromadske.

NCM займалася доставкою медичної та гуманітарної допомоги до України, а також транспортувала пацієнтів з однієї лікарні до іншої.

Загалом організація отримала пожертви десятки тисяч євро у вигляді грошей та матеріалів для своєї діяльності.

Попри це, протягом понад два роки Nordic Combat Medics не має дозволу на збирання коштів. Такий дозвіл видавали на колишню назву організації – International Finnish Rescue Team, – однак він втратив чинність у січні 2023 року.

До того ж NCM не надав звіту про використані кошти, а засновниця Тіна Сойні розповідала, що всі пожертви надходили на її особистий банківський рахунок. Поліція перевірила її рахунки, однак не знайшла доказів привласнення коштів або їхнього неправомірного використання, тож тоді справу закрили.

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Утім, підозри у нецільовому використанні коштів виникали не тільки в поліції, а й у партнерів організації Сойні. Так, голова Асоціації українців у Фінляндії, яка збирала кошти для Nordic Combat Medics Василь Гуцул розповів, що NCM не надавала звітів.

При цьому Сойні казала, що не може надати звітності, бо це нібито небезпечно для її організації. Крім цього, Гуцул розповів, що засновниця NCM отримувала штрафи за паркування, які доводилося сплачувати коштом організації.

Загалом за менш ніж пів року на авто її організації наклали 12 штрафів на загальну суму в майже 800 євро.

Асоціація українців у Фінляндії також тільки через поліцію змогла забрати одну з куплених за пожертви автівок, яку передала організації Сойні для роботи в Україні.

При цьому попри наявність невикористаних коштів, організація Сойні не сплатила оренду складу, де зберігалися речі, а частина закупленого обладнання, зокрема каски й Starlink, вартістю 7 тисяч євро, зникла під час перевезення.

Сама волонтерка звинувачує у зникненні колишнього члена організації, а той натомість подав на неї заяву в поліцію за наклеп.

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Згідно з Instagram-акаунтом, Nordic Combat Medics досі просить пожертви на свою діяльність, і вказує себе частиною української волонтерської організації "Госпітальєри", хоч там заперечили будь-яку співпрацю з фінською організацією після 2023 року.

Колишні члени NCM кажуть, що жінка не перебуває ані в Україні, ані у Фінляндії. Натомість вона виїхала за кордон, забравши із собою пікап, куплений за 6 тисяч євро з пожертв.