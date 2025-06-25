ЄС погодив послаблення правил щодо заповнення газосховищ

Рада Європейського Союзу та Європарламент досягли попередньої угоди про продовження на два роки правил заповнення газосховищ з новими, більш гнучкими умовами.

Про це повідомили у Європейській комісії, передає liga.net.

Цільовий показник заповнення сховищ перед кожним опалювальним сезоном залишається на рівні 90%, але країни-члени ЄС можуть досягати його в будь-який час між 1 жовтня та 1 грудня. Раніше був чіткий дедлайн – 1 листопада.

У ЄС вважають, що це дозволить краще адаптуватися до мінливих ринкових умов та уникнути цінових маніпуляцій на тлі російської агресії проти України.

Правила зберігання газу були запроваджені у 2022 році після початку російської війни проти України та мали закінчитися наприкінці 2025 року.

Читайте також: Ціни на газ у Європі обвалилися на тлі припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Угода продовжує їхню дію через збереження напруженої ситуації на світовому ринку газу.

Газові сховища забезпечують 30% споживання газу в ЄС під час зимових місяців і є критично важливими для енергетичної безпеки блоку.

Як повідомлялося, Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.