Кабмін виділив понад 700 мільйонів на енергетичні проєкти у громадах

Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити понад 700 млн грн на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зокрема, йдеться про будівництво альтернативних джерел тепла та енергії, реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, будівництво і встановлення газопоршневих та когенераційних установок.

За словами прем’єра, найбільше коштів спрямують на проєкти в Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Крім того, уряд ухвалив рішення для залучення коштів Європейського інвестиційного банку на завершення 60 проєктів відновлення. Завдяки цьому фінансуванню буде можливо добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків.

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Водночас ще 50 млн грн виділили Миколаївщині на капітальний ремонт реабілітаційного відділення Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів.

Як повідомлялося, в Україні цього року в межах розвитку системи децентралізованої генерації планують встановити 420 когенераційних установок і модульних котелень, насамперед у прифронтових регіонах.