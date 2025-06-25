Гривня зміцнилася після рекордного падіння щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер

Курс гривні зміцнився щодо долара та євро після падіння до нового історичного мінімуму.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 26 червня, на рівні 41,6620 грн/$, порівняно із 41,7924 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 18 копійок – до 48,3238 грн за євро. 25 червня він оновив історичний мінімум, опустившись до 48,5084 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.