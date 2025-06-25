Система "єЧерга" працює, але потребує вдосконалення, – засновник KLR Bus Андрій Хоркавий

Система "єЧерга", створена для перетину кордону перевізниками для того, щоб спростити координацію транспорту, зменшити черги та усунути корупційні ризики, потребує подальшого вдосконалення.

Про це заявив засновник компанії KLR Bus Андрій Хоркавий, передає ТСН.

За словами Хоркавого, до такого висновку дійшли під час наради із заступником міністра розвитку громад та територій України Сергієм Деркачем, що відбулася 20 червня. Особливу увагу на ній приділили форс-мажорним обставинам, які виникають у процесі перевезень – зокрема, комендантській годині, завантаженості трафіку тощо.

"На тривалих маршрутах часто виникають непередбачувані ситуації, і навіть незначне запізнення при заброньованому слоті для перетину кордону може змусити автобус чекати ще кілька годин", – пояснив Хоркавий.

Він також зауважив, що проблема ускладнюється через бронювання слотів перевізниками, які зрештою не здійснюють рейси – особливо це стосується нерегулярних перевезень. У Міністерстві розвитку громад знають про цю ситуацію і погоджуються з необхідністю її вирішення.

"З одного боку, велика кількість рейсів – це конкуренція на ринку та зручність для пасажирів. Але критично важливим для ефективності є анулювання чинних дозволів на перетин кордону для перевізників, які не здійснювали рейси протягом останніх двох місяців", – сказав Хоркавий.

На його думку, це дозволить значно розвантажити пункти пропуску та скоротити час очікування автобусів у чергах. Крім того, він закликав перевізників впроваджувати програми навчання для водіїв та персоналу з метою підвищення цифрової грамотності.

Хоркавий звернув увагу на те, що функціонал "єЧерги" потребує розширення та вдосконалення. Успішний український досвід, за словами Хоркавого, може стати прикладом для впровадження аналогічних систем у країнах-сусідах.

"Система "єЧерга" вже доволі успішно працює, і ми очікуємо розширення її функціоналу, щоб процес бронювання став більш гнучким. Але подібні системи наразі відсутні на закордонних пунктах пропуску. Тож навіть якщо Україна оперативно пропускає автобуси, частина з них змушена чекати на нейтральній території, поки іноземна сторона їх не прийме. Саме тому важливо завершити впровадження системи в Україні, вдосконалити її та запропонувати нашим сусідам як готове рішення", – резюмував Хоркавий.

Наприкінці травня повідомлялося, що від моменту запуску системи "єЧерга" в грудні 2022 року вже було зафіксовано 2 млн перетинів кордону за онлайн-записом. Вантажівки перетнули кордон майже 1,77 млн разів, автобуси – понад 235 тис.

Перед тим стало відомо, що до кінця року можливість забронювати конкретний час перетину кордону для автобусів з'явиться на усіх пунктах пропуску.