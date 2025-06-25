Власник Meest купує держпідприємство у Львові за 107 мільйонів. Ціна на торгах зросла в 10 разів. ФОТОрепортаж

Фонд державного майна 25 червня провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Львівське спеціальне конструкторське бюро "Топаз", розташованого на Личаківській вулиці у Львові.

Про це свідчать дані "Prozorro.Продажі", передає LIGA.net.

Переможцем аукціону зі ставкою в розмірі 107 млн грн стало ТОВ "Міст Експорт", що належить бізнесмену Ростиславу Кісілю (Meest). Переможна ставка перевищила стартову вартість у 10 разів.

Бюро "Топаз" займалося виготовленням пам'ятних та ювілейних монет, нагород, медалей, відзнак, а також демонтажем списаного обладнання, що містить дорогоцінні метали.

Переможець отримає у власність вісім об'єктів нерухомості (шість виробничих корпусів, склад і трансформаторна підстанція) загальною площею майже 3000 кв. м, три старі автомобілі та 47 одиниць рухомого майна й обладнання.

Земельна ділянка на вулиці Личаківській площею 0,38 га, на якій розташований "Топаз", не є предметом купівлі-продажу. Питання землекористування покупець вирішуватиме самостійно після приватизації.

У торгах взяли участь 12 потенційних інвесторів.



















Як повідомлялося, на початку червня у Львові відбувся аукціон із приватизації будівлі колишньої поліклініки онкоцентру на Єфремова, 59, у Франківському районі міста. Під час торгів ціна лота зі стартової понад 20 млн грн зросла до 65,3 млн грн.

У травні Кабінет Міністрів затвердив зміни у правилах продажу об’єктів малої приватизації. Раніше державне майно можна було продавати на аукціонах із поетапним зниженням ціни – аж до 99%, через це об’єкти йшли майже за безцінь. Тепер же уряд обмежив зниження стартової ціни на першому аукціоні – не більше ніж на 50%. Уже на повторному аукціоні правило 99% залишається.