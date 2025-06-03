Історичну будівлю в елітному районі Львова продадуть за 65 мільйонів. Ціна на торгах зросла в три рази. ФОТОрепортаж

У Львові відбувся аукціон із приватизації будівлі колишньої поліклініки онкоцентру на Єфремова, 59, у Франківському районі міста. Під час торгів ціна лота зі стартової понад 20 млн грн зросла до 65,3 млн грн.

Про це свідчать дані "Прозорро.Продажі", передає LIGA.net.

В аукціоні брали участь дев'ять учасників. Найвищу ставку запропонувало ТОВ "Хабітар Рітейл" (бенефіціар – львів'янин Михайло Петришин). Фірма займається нерухомістю, основний КВЕД – "організація будівництва будівель".

Ставка Благодійного фонду "Лабораторія соціального новаторства" (засновники – Ярослав Пиж та Андрій Єлісєєв) була лише на 1 грн меншою. Якщо "Хабітар Рітейл" відмовиться сплатити заявлену суму або з ним не укладуть договір з якось інших причин, переможцем торгів стане благодійний фонд.

Об'єкт приватизації – це триповерховий цегляний будинок з підвалом і мезоніном загальною площею 781,8 кв. м. Збудований у 1927 році як житловий для родини Осіньських, архітектурний стиль – модерн. Буднок розташований на перетині вулиць Єфремова і Мельника, огороджений від вулиці.

"Підлоги в підвалі бетонні й покриті керамічними плитами, у приміщеннях 1-3 поверхів – паркетні, в санвузлах – покриття з керамічних плиток. Стіни і стеля поштукатурені і пофарбовані, вікна і двері в основному дерев'яні автентичні (частина вікон у підвалі замінені на металопластикові); міжповерхові сходи деревʼяні", – сказано в описі лота.

На першому поверсі є тераса, на другому і третьому – балкони і лоджія-солярій.

Земельна ділянка площею 0,16 га, на якій розташований будинок, перебуває у користуванні комунального підприємства "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", власник – Львівська обласна рада.













Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України в квітні спрямував до держбюджету 322,94 млн грн, отриманих від приватизації.

У травні Кабінет Міністрів затвердив зміни у правилах продажу об’єктів малої приватизації. Раніше державне майно можна було продавати на аукціонах із поетапним зниженням ціни – аж до 99%, через це об’єкти йшли майже за безцінь. Тепер же уряд обмежив зниження стартової ціни на першому аукціоні – не більше ніж на 50%. Уже на повторному аукціоні правило 99% залишається.