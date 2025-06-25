Дискримінація та економічний тиск: Бізнес закликав "Укрзалізницю" відмовитись від ручного регулювання тарифів до портів

"Укрзалізниця" після відновлення пошкодженої російськими обстрілами інфраструктури знову має змогу відправляти поїзди до портів Чорноморськ та Одеса коротшим маршрутом.

Але компанія відправляє цим шляхом поїзди тільки до порту Південний, а вантажі у напрямку портів Одеса та Чорноморськ в ручному порядку перенаправили за довшим маршрутом, що змушує відправників платити більше за рахунок довшої тарифної відстані, пише "Центр транспортних стратегій".

Своєю чергою бізнес вимагає забезпечити рівні умови, а ручну тарифікацію назває дискримінацією, зауважує видання.

"Ціна питання – 700 млн грн: це розрив у доходах, який виникає, якщо на коротше плече доставки перейдуть вантажопотоки Одеси та Чорноморська. Компенсувати "недоотримане" від покращення інфраструктури (що, по ідеї, і має бути головним завданням для транспортного монополіста) в УЗ пропонують через т. зв. вирівнюючі коефіцієнти і зміну вартості залізничної доставки до найбільших портів, що працюють з експортними вантажопотоками", – вказує ЦТС.

Видання зазначає, що ця ініціатива одразу викликала неоднозначну реакцію як у портових операторів, так і вантажовідправників.

За наявною інформацією, коефіцієнт для порту Південний, який розташований найближче по середній відстані транспортування, становитиме 1.09, для Чорноморська і Одеси – 1.05-1.08. А для дунайських портів, логістика до яких найдовша, коефіцієнт планують залишити без змін.

"Такий підхід не тільки суперечить економічній логіці балансу вартості та витрат перевезень, але і буквально перевертає з ніг на голову саму концепцію тарифної політики на залізничні перевезення, що передбачає чітку прив’язку плати за перевезення вантажів до відстані, яка визначається згідно з планом формування поїздів", – наголошують у ЦТС.

На думку співзасновника і одного з акціонерів групи ТІС Олега Кутателадзе, не можна допускати, щоб тариф "Укрзалізниці" змінювався штучно, через адміністративне регулювання.

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Різко проти такого нововведення налаштовані і великі вантажовідправники-експортери, адже саме вони в кінцевому результаті сплачують і залізничні тарифи, і вартість послуги портових операторів.

Зокрема, "АрселорМіттал Кривий Ріг" вбачає в ініціативі "Укрзалізниці" ознаки зловживання монопольним становищем, проявом дискримінації окремих учасників ринку, порушенням принципів прозорості та передбачуваності державної тарифної політики.

Крім того, в компанії говорять про втручання у ринкову конкуренцію між портами, що суперечить європейським принципам, закріпленим в Угоді про асоціацію з ЄС. Особливо, на фоні зміни тарифних відстаней до морських портів України, а також загального підвищення тарифів на вантажні перевезення.

"Підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення для штучного покриття заборгованості УЗ суперечить задекларованій політиці держави щодо підтримки національного експорту, оскільки створює стратегічні ризики не тільки для нашого підприємства, але й для експортної складової економіки України", – підкреслюють в "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У Центрі також зауважили, що ця ініціатива вже призвела до вимушеної переорієнтації понад 500 тис. тонн вантажів з Одеського порту на інші напрями, в тому числі на автотранспорт, а також створює вибірковий тарифний тиск, застосований лише до одного маршруту та декількох відправників.

"Таким чином, якщо нинішню тарифну політику не буде зупинено, що зараз сприймається бізнесом як економічний тиск та дискримінація, то Україна втратить не лише доходи та довіру інвесторів, буде під загрозою збереження ключових стратегічних галузей, відбудеться масове переорієнтування вантажів на автотранспорт або на інші ринки", – попередили у ЦТС.