Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти впали до найнижчого за 4 роки рівня

Дохід Саудівської Аравії від експорту нафти в квітні цього року впав до найнижчого рівня за майже чотири роки через падіння цін на сиру нафту.

Про це пише Bloomberg із посиланнямна дані головного статистичного органу країни.

Так, дохід від продажу сирої нафти та продуктів її переробки знизився до $16,5 млрд, що приблизно на 21% менше, ніж рік тому й на 7% менше, ніж у попередньому місяці.

Ціни на сиру нафту різко впали в квітні, причому еталонна нафта Brent здешевшала більш ніж на 15%, до чотирирічного мінімуму після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про глобальні торговельні мита. Після цього організація ОПЕК+ повідломила, що прискорює збільшення видобутку, чим завдала подвійного удару по ринках.

Втім, Brent відтоді дещо відновилася й зараз торгується близько $68 за барель, оскільки трейдери зважують потенційні загрози поставкам через геополітичну напруженість.

Падіння цін на нафту створює додатковий тиск на фінанси Саудівської Аравії, оскільки уряд країни продовжує витрачати значні кошти на стратегію "Бачення 2030" спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана та стикається з глибшим дефіцитом бюджету. Ціни на нафту близько $65 ризикують призвести до подальшого збільшення дефіциту бюджетного та поточного рахунку, а також до зростання потреб у фінансуванні та рівня державного боргу.

Як повідомлялося, ціни на нафту зросли 25 червня, оскільки інвестори оцінюють стабільність припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 85 центів, до $67,99 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 87 центів, до $65,24.

До того президент США Дональд Трамп заявив, що доки у світі тривають масштабні військові конфлікти, необхідно, щоб ціни на нафту були низькими.