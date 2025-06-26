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Новини Тіньова економіка
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У Києві викрили підпільне виробництво алкоголю. Вилучили 32 тисячі літрів спирту. ФОТО

У Києві викрили підпільне виробництво алкоголю. Вилучили 32 тисячі літрів спирту

Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили групу осіб, які незаконно виготовляли алкогольні напої, а також транспортували, зберігали та продавали оптовими партіями спирт.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи встановили, що вантажні автомобілі, які використовувались для зберігання спирту, були облаштовані спеціальними резервуарами та обладнанням. А самі алкогольні напої виготовлялись в гаражному приміщенні. Надалі "товар" продавали на столичних ринках.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 32 тисячі літрів спирту, три вантажні авто, обладнання та готові до продажу напої.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 7 млн грн.

У Києві викрили підпільне виробництво алкоголю. Вилучили 32 тисячі літрів спирту

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Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:

  • за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення підакцизних товарів;
  • та ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України – використання підроблених марок акцизного податку.

Проводяться судові експертизи щодо якості незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Як повідомлялося, у січні детективи БЕБ у Львівській області виявили викрило склад з контрафактним алкоголем. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили понад 200 тис. пляшок горілки.

Автор: 

алкоголь (408) тіньова економіка (88) Бюро економічної безпеки (450)


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Какой ужас --- нет, я просто в шоке --- и подскажите мне пожалуйста --- это шо токо один? Я просто в "отпаде"...
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26.06.2025 13:43 Відповісти
Ну мусора набухаются!
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26.06.2025 14:47 Відповісти
Нехватает схватить нелегальную свино ферму!и Зелю на шашлыки!
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26.06.2025 14:48 Відповісти

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