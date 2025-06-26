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Новини
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У Фінляндії розслідують велику справу щодо продажу мікросхем та процесорів Росії в обхід санкцій

У Фінляндії розслідують велику справу щодо продажу мікросхем та процесорів Росії в обхід санкцій

Фінська митниця почала розслідувати велику кримінальну справу щодо компанії зі сходу країни, яка у 2022-2023 роках постачала до Росії компоненти, що підпадають під санкції.

Як пише Yle, компанія закуповувала різні компоненти, зокрема напівпровідники, мікросхеми, процесори та роз'єми, у США, Європі і Китаї та перепродавала компаніям в ЄС і Гонконгу, передає Укрінформ.

Також частина товарів – у порушення санкцій – відправлялась безпосередньо до Росії переважно через прикордонний пункт Ваалімаа.

За даними митниці, вартість поставлених компонентів становила 2,7 млн євро.

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Один із двох підозрюваних перебуває в Росії, а інший має подвійне громадянство Фінляндії та Росії. Особа, яка проживає в Росії, підозрюється в організації та управлінні діяльністю компанії, що працює у Фінляндії.

"Попереднє слідство встановило, що вказівки надходили від сина підозрюваного - офіцера російської армії. Під час обшуку в будинку знайдено фотографію чоловіка у формі російського офіцера. Він також вказав адресу російського військового училища як свою адресу при відкритті рахунку у фінському банку", – повідомила керівниця розслідування Санна Купарінен.

Як повідомлялося, молдовський олігарх-втікач Ілан Шор запустив російську криптовалюту, яка допомагає Москві обходити санкції. За чотири місяці обсяг транзакцій у криптовалюті А7А5 сягнув $9,3 млрд. Токен прив’язаний до російського рубля.

Автор: 

росія (14581) санкції (4541) Фінляндія (342)


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26.06.2025 13:18 Відповісти
ой , та шо ви кажите ??!!! та при🤡 зеленському ,такий бізнес, на української крові ,неможливий !!! зелені найсвятіші ...святі ...
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26.06.2025 13:24 Відповісти
Ви, фіни, ще більше запускайте на ПМЖ кацапів то одержите не тільки махінації на корист росії, а й переворот у владі на користь Москви. Якісь ви дивні. Вже ж мали справу з кацапами і імперськими, і совєцькими, але все одно намагаєтесь з ними взасос.
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26.06.2025 13:31 Відповісти
три дні тому ,я змінила свою думку ,на рахунок констітуційного порядку та кримінального закону в ЄС ...виявляєттся шо в ЄС закон та право дійсно працює !!! там ділків ,бізнесменів ,які мають людський ресурс , мафію , контролює виконавча та судова влада , а в Україні, як і на раші ,бандити керують судами , ви не повірити ,як там сидять мафіозні ділки ,з опущенними вухами, та червоними пиками , просто напроти , простого адвоката чи натаріуса ,це треба бачити ... Україні до цього далеко ,тим більше з зеленською шоблою ...
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26.06.2025 13:34 Відповісти
А його теж заарештували??? Ні! Він незабажав!!
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26.06.2025 14:00 Відповісти
Мабуть, агент фсб у Фінляндії, вчинив прикре самогубство?
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26.06.2025 15:39 Відповісти

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