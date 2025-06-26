У Фінляндії розслідують велику справу щодо продажу мікросхем та процесорів Росії в обхід санкцій

Фінська митниця почала розслідувати велику кримінальну справу щодо компанії зі сходу країни, яка у 2022-2023 роках постачала до Росії компоненти, що підпадають під санкції.

Як пише Yle, компанія закуповувала різні компоненти, зокрема напівпровідники, мікросхеми, процесори та роз'єми, у США, Європі і Китаї та перепродавала компаніям в ЄС і Гонконгу, передає Укрінформ.

Також частина товарів – у порушення санкцій – відправлялась безпосередньо до Росії переважно через прикордонний пункт Ваалімаа.

За даними митниці, вартість поставлених компонентів становила 2,7 млн євро.

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Один із двох підозрюваних перебуває в Росії, а інший має подвійне громадянство Фінляндії та Росії. Особа, яка проживає в Росії, підозрюється в організації та управлінні діяльністю компанії, що працює у Фінляндії.

"Попереднє слідство встановило, що вказівки надходили від сина підозрюваного - офіцера російської армії. Під час обшуку в будинку знайдено фотографію чоловіка у формі російського офіцера. Він також вказав адресу російського військового училища як свою адресу при відкритті рахунку у фінському банку", – повідомила керівниця розслідування Санна Купарінен.

Як повідомлялося, молдовський олігарх-втікач Ілан Шор запустив російську криптовалюту, яка допомагає Москві обходити санкції. За чотири місяці обсяг транзакцій у криптовалюті А7А5 сягнув $9,3 млрд. Токен прив’язаний до російського рубля.