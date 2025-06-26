Постраждалим від ворожих атак киянам виплатили понад 45 мільйонів гривень допомоги

Із 1 січня до 25 червня 2025 року з київського бюджету постраждалі від ворожих атак мешканці столиці отримали 45 млн 360 тис. грн допомоги.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, по 10 тис. грн отримали 3 100 осіб і по 40 тис. грн – 11 054.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, із самого початку повномасштабної війни місто виплачує постраждалим від обстрілів по 10 тис. грн.

Зокрема, у 2022 році такі виплати отримали 1 012 мешканці, у 2023-му – 3 104, у 2024-му – 3 838 особам.

"У зв’язку з нинішніми надтяжкими наслідками руйнувань і знищенням житла внесено відповідні зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки". Ними передбачено також надання 20 тис. грн щомісячної матеріальної допомоги тим, чиє майно в результаті атак є непридатним для проживання", – повідомив Микола Поворозник.

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За його інформацією, після ворожої атаки 24 квітня виплачено матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. гривень:

у Святошинському районі – на суму 9,9 млн грн;

у Солом’янському – на суму 10,2 млн грн;

у Шевченківському – на суму 1,82 млн грн.

Також у цей час у Святошинському районі по 40 тис. грн отримали 252 особи (на загальну суму 10 млн 80 тис. грн), у Солом’янському – 2 особи. У Шевченківському районі прийом заявок від постраждалих наразі ще триває.

Нагадаємо, у ніч 23 червня російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву: атакували безпілотниками та балістикою. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.