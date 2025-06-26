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Ціни на платину підскочили до максимуму з 2014 року

Ціни на платину підстрибнули до максимуму з 2014 року

Ціни на платину на світовому ринку підстрибнули до найвищого рівня з 2014 року. Це пов'язано з дефіцитом постачання та хвилею спекулятивних покупок, яка сколихнула ринок дорогоцінних металів.

Як пише Bloomberg, платина досягла позначки $1400,75 за унцію станом на 11:25 за лондонським часом, передає liga.net.

Паладій також показав сильне зростання, підскочивши до $1093,46 за унцію. Золото теж дещо підвищилося на тлі війни між Ізраїлем й Іраном та невизначеності щодо процентних ставок Федеральної резервної системи США.

"Недавній сплеск китайських інвестицій та заміна ювелірних виробів привертають увагу до дефіциту постачань платини", – каже аналітик Global X ETFs Джастін Лін.

За його словами, платина і паладій тісно пов'язані, бо можуть замінювати один одного в автокаталізаторах залежно від відносних цін, тому зростання платини тягне за собою і паладій.

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На ринку платини у Лондоні та Цюриху уже кілька місяців поспіль відчувається брак платини після того, як близько пів мільйона унцій перевезли до США.

Форвардні ціни на платину зараз торгуються значно нижче спотових – ситуація, відома як беквордація, що вказує на напружені ринкові умови; а вартість позики платини становить близько 13% річних, що значно вище звичного близького до нуля рівня.

Як повідомлялося, ціни на золото цього року обігнали традиційні безпечні активи, такі як японська єна, швейцарський франк і держоблігації США. Інвестори наразі переосмислюють поняття безпеки на тлі ескалації геополітичних конфліктів та загрози фіскальній стабільності.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Чому дорожчає золото та скільки це триватиме?

Автор: 

золото (301) ціни (3584) метал (498)


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На платину?! Охрєнєть, що ж тепер робити?
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26.06.2025 16:14 Відповісти
готуйтеся до п'ятниці,а там по плану вечері
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26.06.2025 17:01 Відповісти

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