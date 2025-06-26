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Новини
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"Метінвест" Ахметова за минулий рік витратив понад 500 мільйонів на захист довкілля

Компанія "Метінвест" у 2024 році, попри складні умови війни, наростила екологічні витрати та посилила фокус на енергоефективності. Так, компанія спрямувала $170 млн на охорону довкілля, що на 2% більше, ніж у 2023 році. Також зросли інвестиції в проєкти енергоефективності – на понад 50% рік до року, до близько $17 млн.

Про це пише GMK Center. 

Окрім того, компанія продовжує розвивати енергетичну автономність, зокрема, через встановлення газопоршневих установок і плани запуску сонячних електростанцій. У 2024 році "Метінвест" також реалізував проєкти з ущільнення шламів на Північному ГЗК, що дозволить зменшити навантаження на хвостосховища.

На кінець 2024 року 15 активів "Метінвесту" були сертифіковані за екологічним стандартом ISO 14001:2015, а сім – за стандартом енергоменеджменту ISO 50001:2011. Таким чином, компанія демонструє системний підхід до екологічного управління та поступовий перехід до стійкого виробництва навіть в умовах воєнного часу.

Група "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд грн інвестицій. Цьогоріч інвестиційна програма компанії сягне 10 млрд грн – їх витратять на ремонти, модернізацію та будівництво електростанцій.

Як повідомлялося, за понад три роки повномасштабної війни компанія "Метінвест" спрямувала на підтримку держави та її громадян 9,28 млрд грн.

Автор: 

Ахметов Рінат (1614) інвестиції (1568) Метінвест (795) енергоефективність (396) Новини компаній (3460)


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Топ коментарі
+7
Какой хароший Ахметінвест!
А до болячок його можна прикладати?
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26.06.2025 17:01 Відповісти
+5
ЗеАхметов скоро ахметосики буде викладати який він гарний та красівий
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26.06.2025 17:00 Відповісти
+4
все довкілля сходу та півдня україни, захищено надійно. його там більше не існує.
але надія, що скоро самовідновиться, тому що, рясно здобрено кацапським біосміттям.
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26.06.2025 17:01 Відповісти
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головне перевірити не яких шансів,вкинули в пресу новину щоб медійний рейтинг підтримати
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26.06.2025 17:11 Відповісти
зараз стільки новин за день, що не втигаєш все прочитати, але треба знаходити цікаві. більше схоже на фіксацію успіхів і певних досягнень в якихось галузях чи регіонах
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28.06.2025 07:26 Відповісти
ЗеАхметов скоро ахметосики буде викладати який він гарний та красівий
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26.06.2025 17:00 Відповісти
бізнес буде звітувати про свою діяльнсть завжди, так працюють ринкові закони
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28.06.2025 07:23 Відповісти
все довкілля сходу та півдня україни, захищено надійно. його там більше не існує.
але надія, що скоро самовідновиться, тому що, рясно здобрено кацапським біосміттям.
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26.06.2025 17:01 Відповісти
Ви хоч бували на тому Півдні та Сході України, що такі нісенітниці розказуєте?
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27.06.2025 11:36 Відповісти
алюсік, ти обіделась? а, чого?
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27.06.2025 11:46 Відповісти
Какой хароший Ахметінвест!
А до болячок його можна прикладати?
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26.06.2025 17:01 Відповісти
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26.06.2025 17:03 Відповісти
ну як на сраці шо є то можна і прикласти...
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26.06.2025 17:10 Відповісти
для податкової,щоб знизити навантаження
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26.06.2025 17:12 Відповісти
а разве налоговая как-то на это обращает внимание? По моему у них сейчас задача по полной брить бизнес
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27.06.2025 09:57 Відповісти
а разве ахметов это из бизнеса??один из списка реальных владельцев корпорации УКРАИНА,я больше чем уверен что налоговая обходит его обьекты стороной,а подобные акции всего лишь видимость законопослушности
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27.06.2025 10:42 Відповісти
Сам же и надымил
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26.06.2025 17:03 Відповісти
Ну так у тому ж і сенс - знизити негативний вплив на довкілля
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27.06.2025 11:37 Відповісти
Млять така війна в довкілля. Він часом не родич Гретти Тумберг?
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26.06.2025 17:08 Відповісти
Ну так фанаты Гретты периодически просят чистого воздуха.))) Обычно это тупорылые бездельники, ничего не смыслящие в экологии, серущие везде где присутствуют, но орущие за своё благополучие.)))
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27.06.2025 21:21 Відповісти
Рижа гнида яка мародерила і мародерить на крові і за допомогою і нього війна прийшла до нас сидить в англії ще рило своє відкриває
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26.06.2025 17:27 Відповісти
зараз увесь бізнес має сконцентрувати всі сили і направити їх на підтримку армії .бо інакше нам всім не вижити. втратимо все, а треба вижити
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28.06.2025 07:21 Відповісти
Заібали з тим метінвестом
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26.06.2025 17:29 Відповісти
Стара добра схема, гудіти у провідних ЗМІ, прославляючи кого треба.
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26.06.2025 17:59 Відповісти
это цензор передовое СМИ? Оно таким перестало быть, когда еще со времен Турчинова просмотры крутило само себе для получения бабок
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27.06.2025 09:56 Відповісти
Даже такие цифры не умалят хотелок псевдоэкологов, которые периодически пробуждают свои вопли в пользу экологии. Хотя большинство людей сейчас беспокоят куда более насущные проблемы.
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27.06.2025 21:22 Відповісти

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