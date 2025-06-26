"Метінвест" Ахметова за минулий рік витратив понад 500 мільйонів на захист довкілля

Компанія "Метінвест" у 2024 році, попри складні умови війни, наростила екологічні витрати та посилила фокус на енергоефективності. Так, компанія спрямувала $170 млн на охорону довкілля, що на 2% більше, ніж у 2023 році. Також зросли інвестиції в проєкти енергоефективності – на понад 50% рік до року, до близько $17 млн.

Про це пише GMK Center.

Окрім того, компанія продовжує розвивати енергетичну автономність, зокрема, через встановлення газопоршневих установок і плани запуску сонячних електростанцій. У 2024 році "Метінвест" також реалізував проєкти з ущільнення шламів на Північному ГЗК, що дозволить зменшити навантаження на хвостосховища.

На кінець 2024 року 15 активів "Метінвесту" були сертифіковані за екологічним стандартом ISO 14001:2015, а сім – за стандартом енергоменеджменту ISO 50001:2011. Таким чином, компанія демонструє системний підхід до екологічного управління та поступовий перехід до стійкого виробництва навіть в умовах воєнного часу.

Група "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд грн інвестицій. Цьогоріч інвестиційна програма компанії сягне 10 млрд грн – їх витратять на ремонти, модернізацію та будівництво електростанцій.

Як повідомлялося, за понад три роки повномасштабної війни компанія "Метінвест" спрямувала на підтримку держави та її громадян 9,28 млрд грн.