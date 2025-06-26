"Оператор ГТС" перерахував у держбюджет понад 2 мільярда гривень дивідендів за минулий рік

"Оператор ГТС України" 25 червня цього року сплатив до державного бюджету України 75% чистого прибутку, отриманого за результатами роботи в 2024 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, сума склала 2,09 млрд грн.

"Товариство сумлінно виконує всі свої зобов'язання перед державою, і сплата дивідендів на значну суму – ще один внесок ОГТСУ в підтримку фінансової спроможності країни. Не зупиняємось і продовжуємо працювати", – сказав в.о. генерального директора ОГТСУ Владислав Медведєв.

За результатами минулого року "Оператор ГТС" сплатив також 12 млрд грн податків і зборів до державного бюджету України.

Раніше повідомлялося, що державний "Приватбанк" перерахував до держбюджету дивіденди в розмірі 32,1 млрд грн. Це більше половини запланованих доходів бюджету від дивідендів усіх державних та комунальних підприємств.