БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
66 0

Запоріжжя вдвічі збільшить кількість громадського транспорту. Міжнародні партнери нададуть автобуси безкоштовно. ФОТО

Запоріжжя вдвічі збільшить кількість громадського транспорту

Запоріжжя оновить рухомий склад комунального пасажирського транспорту й до кінця року планує збільшити парк муніципальних автобусів удвічі.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, зараз по місту курсує 50 одиниць техніки, а в планах – запустити ще 50.

"У пріоритеті витрат – укріплення Запорізького фронту і допомога військовим. Тому не витрачаємо кошти місцевих бюджетів на оновлення транспорту, а взаємодіємо з донорами", – зазначив Федоров.

Він підкреслив, що міжнародні партнери передають усі автобуси безкоштовно.

"37 автобусів зі Швеції та Франції – вже в Запорізькій області. Ще 6 отримаємо протягом декількох тижнів від італійських партнерів. Перші 10 автобусів вийдуть на маршрут вже у серпні, а інші – до кінця вересня", – сказав Федоров.

Запоріжжя вдвічі збільшить кількість громадського транспорту
Запоріжжя вдвічі збільшить кількість громадського транспорту
Запоріжжя вдвічі збільшить кількість громадського транспорту
Запоріжжя вдвічі збільшить кількість громадського транспорту

Як повідомлялося, на початку червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про використання комунальними підприємствами транспорту, отриманого як гуманітарна допомога, у сфері пасажирських перевезень.

30 квітня цього року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12177-1, який дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги.

У серпні минулого року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.

Автор: 

Запоріжжя (518) транспорт (527) автобус (257)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 