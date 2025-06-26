Запоріжжя вдвічі збільшить кількість громадського транспорту. Міжнародні партнери нададуть автобуси безкоштовно. ФОТО
Запоріжжя оновить рухомий склад комунального пасажирського транспорту й до кінця року планує збільшити парк муніципальних автобусів удвічі.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, зараз по місту курсує 50 одиниць техніки, а в планах – запустити ще 50.
"У пріоритеті витрат – укріплення Запорізького фронту і допомога військовим. Тому не витрачаємо кошти місцевих бюджетів на оновлення транспорту, а взаємодіємо з донорами", – зазначив Федоров.
Він підкреслив, що міжнародні партнери передають усі автобуси безкоштовно.
"37 автобусів зі Швеції та Франції – вже в Запорізькій області. Ще 6 отримаємо протягом декількох тижнів від італійських партнерів. Перші 10 автобусів вийдуть на маршрут вже у серпні, а інші – до кінця вересня", – сказав Федоров.
Як повідомлялося, на початку червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про використання комунальними підприємствами транспорту, отриманого як гуманітарна допомога, у сфері пасажирських перевезень.
30 квітня цього року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12177-1, який дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги.
У серпні минулого року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.
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