Запоріжжя вдвічі збільшить кількість громадського транспорту. Міжнародні партнери нададуть автобуси безкоштовно. ФОТО

Запоріжжя оновить рухомий склад комунального пасажирського транспорту й до кінця року планує збільшити парк муніципальних автобусів удвічі.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, зараз по місту курсує 50 одиниць техніки, а в планах – запустити ще 50.

"У пріоритеті витрат – укріплення Запорізького фронту і допомога військовим. Тому не витрачаємо кошти місцевих бюджетів на оновлення транспорту, а взаємодіємо з донорами", – зазначив Федоров.

Він підкреслив, що міжнародні партнери передають усі автобуси безкоштовно.

"37 автобусів зі Швеції та Франції – вже в Запорізькій області. Ще 6 отримаємо протягом декількох тижнів від італійських партнерів. Перші 10 автобусів вийдуть на маршрут вже у серпні, а інші – до кінця вересня", – сказав Федоров.









Як повідомлялося, на початку червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про використання комунальними підприємствами транспорту, отриманого як гуманітарна допомога, у сфері пасажирських перевезень.

30 квітня цього року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12177-1, який дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги.

У серпні минулого року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.