Ціни на нафту показали найбільше падіння за тиждень з березня 2023 року

Ціни на нафту зросли 27 червня, але досягли найбільшого тижневого падіння з березня 2023 року, оскільки відсутність суттєвих перебоїв у постачанні через ірано-ізраїльський конфлікт призвела до зникнення будь-якої премії за ризик.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 35 центів, до $68,08 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 40 центів, до $65,64, передає Укрінформ.

Це означає, що обидва контракти можуть знизитися приблизно на 12% протягом тижня.

Відповідні показники повернулися до рівнів, на яких вони були до початку конфлікту, коли Ізраїль запустив ракети по іранських військових та ядерних цілях 13 червня.

Цей тиждень розпочався з того, що ціни досягли п'ятимісячного максимуму після атаки США на іранські ядерні об'єкти на вихідних, а у вівторок зменшилися до найнижчого рівня за понад тиждень, коли президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

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Наразі трейдери та аналітики заявили, що не бачать суттєвого впливу кризи на потік нафти.

"За відсутності загрози суттєвих перебоїв у постачанні, ми все ще вважаємо, що нафта фундаментально перепропонована, а наші баланси за 2025 рік вказують на профіцит приблизно 2,1 мільйона барелів на добу (б/д)", – написали аналітики Macquarie в дослідницькій записці в четвер.

Аналітики прогнозують, що середня ціна на нафту WTI становитиме близько $67 за барель цього року та $60 наступного року, підвищивши кожен прогноз на $2 після врахування геополітичної премії за ризик.

Невелике зростання цін цього тижня відбулося після того, як уряд США повідомив про скорочення запасів сирої нафти та палива, а також зростання активності нафтопереробки та попиту.

Підтримку цінам надав також звіт Wall Street Journal про те, що Трамп планує обрати наступного керівника Федеральної резервної системи раніше, ніж зазвичай. Це підживило нові ставки на зниження процентних ставок у США, що зазвичай стимулює попит на нафту.