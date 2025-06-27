В Україні почала дешевшати молода картопля

Цього тижня ціни на картоплю нового вражаю знизилися на 10% через збільшення її пропозиції на ринку. Зокрема, виробники готові відвантажувати молоду картоплю по 18-28 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Гравці ринку пов’язують здешевлення зі збільшенням пропозиції картоплі нового врожаю з місцевих господарств. При цьому, за їхніми словами, уникнути різкішого падіння цін їм вдавалося за рахунок досить високого попиту на молоду картоплю.

Водночас зазначається, що вартість картоплі на українському ринку на сьогоднішній день у середньому на 30% вища, ніж за аналогічний минулорічний період.

При цьому більшість гравців ринку вважають, що ціни на цю продукцію продовжать знижуватися, оскільки пропозиція картоплі нового врожаю з кожним днем збільшуватиметься.

Як повідомлялося, ціни на харчі в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.