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Німецька компанія зупинила позов проти "Газпрому": немає що стягувати, – Bloomberg

Німецька компанія зупинила позов проти

Німецька компанія VNG AG (Verbundnetz Gas) призупинила свої судові позови проти російського "Газпрому", адже не бачить можливості повернути заборговані кошти.

Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, передає liga.net.

Деякі європейські компанії, серед яких німецька енергетична компанія Uniper, виграли арбітражні справи після того, як у 2022 році "Газпром" перестав виконувати контракти на постачання газу, але отримати компенсацію виявилося надзвичайно складно.

Відколи Німеччина націоналізувала компанію Gazprom Germania, у "Газпрому" фактично не залишилося великих міжнародних активів для стягнення.

Uniper відсудила у російського монополіста понад 13 млрд євро компенсації й змогла розірвати газові контракти з росіянами, але реально вдалося повернути лише близько 530 млн євро.

Ще однією причиною, через яку VNG відмовилася від позову, є високі витрати на юридичні послуги.

Як повідомлялося, міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав російський "Газпром" виплатити $1,37 млрд на користь НАК "Нафтогаз України".

Автор: 

Газпром (2562) Німеччина (1900) суд (3344)


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Штани стягніть.
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27.06.2025 11:18 Відповісти
Це не значить, що в них нічого не залишилося.
Це означає, що ви погано шукаєте!
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27.06.2025 11:45 Відповісти
А поставити на лічильник з відсотками по рішенню суду слабо?
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27.06.2025 12:00 Відповісти
А нирки?
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27.06.2025 12:18 Відповісти
Газпром - державна компанія , а отже - гарантована всим державним майном !
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27.06.2025 14:13 Відповісти

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