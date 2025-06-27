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Вклади українців у банках за місяць зросли на понад 12 мільярдів

Вклади українців у банках за місяць зросли на понад 12 мільярдів

Станом на 1 червні 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (також і фізичних осіб-підприємців) в українських банках склала 1,44 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що у травні загальний приріст вкладів українців склав 12,6 млрд грн. При цьому їх реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів, становило 13 млрд грн при від’ємній валютній переоцінці 0,4 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 червня 2025 року вклади у національній валюті становлять 933 млрд грн (+14,8 млрд грн за травень), вклади в іноземній валюті – 507,8 млрд грн (-2,2 млрд грн).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Сума їх вкладів склала майже 160,2 млрд грн.

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Найбільше українців – 57,13% – мають вклади від 10 грн до 200 тис. грн. Водночас у структурі загального обсягу вкладів їхня частка становить 27,95%.

Понад половина всіх коштів (50,38%) сконцентрована за рахунок вкладів понад 600 тис. грн. Вони перебувають на руках лише 0,56% українців.

У Фонді гарантування нагадали, що з квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банк.

Автор: 

банки (7031) вклади (116) Фонд гарантування вкладів (1454)


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Я більше довіряю своєму матрацу, ніж владі зелених брехунів. При Пороху зберігав кошти на депозитах
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27.06.2025 12:30 Відповісти
а можна список цих талановитих простих українців??війна їм мати рідна??святі люди невідмовляються від шансу підзаробити поки інші кишені вивертають у прифронтових областях через збудовані гетьманцевим та компанією бар"єрами хоча б якогось заробітку
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27.06.2025 12:40 Відповісти
*** які багаті українці ! о це жирують

терміново знизити зр.плати та пенції
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27.06.2025 12:50 Відповісти
А ГДЕ ДЕНЬГИ БЕРУТ???С ПОД МАТРАСА?!)
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27.06.2025 13:25 Відповісти
Тут же не Цензорі десь рік тому була стаття, що приблизно 95% вкладів належать близько 15% вкладників. А ось так писати - це тупа підгонка цифр без більш точних цифр.

Це знов, як в анекдоті: голова колгоспу їсть м'ясо, селяни їдять капусту - в середньому всі їдять голубці. Баян баяновський. В середньому, в середньому до чого і відносно чого? Єкономіка і інженерія універ 2-й курс, але походу багато отримали дипломи "за сало", тому і нема ні ракет, нічого, бо "в середньому", і депутатами стають "в середньому" по блату.

При цьому три дні тому тут же було, що податкова не вийшла по плану по ПДВ, що показує, що кількість грошей у населення падає, і тому є доказ ЄВРО по 49 грн вже, інфляція нажаль зжере друковані гроші, а зменшення грошової маси у населення зменшить виручку бізнесі, а бізнеси зменшать кількість податків і погнали.

Тут же було статті, що депутати і чиновники разом з родинами вивозять і стибрені гроші ...
https://censor.net/ua/resonance/3559593/chernyshov-viddav-zemlyu-v-obmin-na-kvartyry
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27.06.2025 13:27 Відповісти

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