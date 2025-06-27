Ситуація залишається складною, але взимку Україна буде повністю забезпечена газом та вугіллям, – Міненерго

Ситуація в енергетиці залишається складною через російські атаки на видобуток та сховища газу. Але обсяги закачування газу зростають, тож взимку Україна буде повністю забезпечена необхідними обсягами.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко під час засідання Штабу з підготовки ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років.

Зокрема, Шейко поінформував колег про накопичення запасів газу, мазуту, вугілля для забезпечення потреб ТЕС і ТЕЦ на зимовий період.

"Через російські атаки на видобуток і сховища газу ситуація в галузі залишається складною, але контрольованою. Ми маємо бути готові до будь-якого перебігу подій, щоб громадяни та бізнес були забезпечені газом для стабільного проходження зими.

З огляду на це темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають та відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років", – наголосив перший заступник міністра.

Крім того, Шейко відзначив, що на складах накопичено необхідний обсяг вугілля, і накопичення його резервів триває відповідно до графіків підготовки до опалювального сезону.

"Отже, протягом четвертої зими в умовах повномасштабного вторгнення з боку російської федерації країна буде забезпечена достатньою кількістю і вугілля, і газу", – підкреслили в Міненерго.

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Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.