У Мін’юсті відреагували на позов мільярдера з оточення Путіна до України через конфіскацію заводів "Аерок"

Російський мільярдер Андрій Молчанов подав позов у міжнародний арбітраж до України через конфіскацію заводів найбільшого в Україні виробника газобетонних блоків "Аерок", у ньому міститься три вимоги, але остаточна сума позову ще не визначена.

Про це заступниця міністра юстиції Інна Богатих розповіла українській редакції Forbes.

За її словами, зокрема німецька Aeroc Investment Deutschland GmbH, підконтрольна одному з найбільших забудовників у РФ LSR Group Андрія Молчановa, просить арбітраж визнати, що Україна порушила зобовʼязання за угодою про захист інвестицій.

Також Aeroc просить суд зобовʼязати виплатити компенсацію за експропріацію та відсотки й покрити всі витрати на арбітраж.

"Чітких сум не зазначено, але позивач може їх заявити пізніше", – зауважила Богатих.

Як повідомлялося, компанія російського мільярдера Андрія Молчановa подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID). Позов стосується двох заводів на Київщині, які належали компанії "Аерок" – одному з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Справу зареєстровано 18 червня.

До повномасштабного вторгнення "Аерок" був найбільшим в Україні виробником газобетонних блоків. За підсумками 2021 року виторг "Аероку" становив 1,83 млрд грн, за даними YouContol. Після націоналізації заводи припинили виробництво, виторг компанії скоротився в понад 1500 разів – до 1,16 млн грн торік.

Що відомо про конфіскацію заводів "Аерок" та їхнього нового власника

Нагадаємо, у червні 2022 року суд за клопотанням прокуратури заарештував та передав АРМА активи ТОВ "Аерок", які оцінювалися у суму 2 млрд грн. Компанія має заводи в Обухові та Березані, планувала запустити завод у Львівській області у 2022 році.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Аерок" є німецька "Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх" (100%). До жовтня 2021 року бенефіціаром було вказано російське ПАТ "Група ЛСР", основним власником якого є російський підприємець Андрій Молчанов. Андрій Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ. Крім цього, до ради директорів ПАТ "Група ЛСР" входить Віталій Ігнатенко – гендиректор пропагандистської організації "Общественное телевидение Росії". Протягом 2022 року раду директорів "Групи ЛСР" очолював Віктор Зубков – колишній заступник Путіна на посаді голови російського уряду і чинний голова ради директорів "Газпрому".

У жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", після чого її виставили на приватизацію.

19 грудня 2024 року компанія "Трайдент Геоінвест Україна" співвланика АТБ Геннадія Буткевича запропонувала за "Аерок" 1,89 млрд грн за стартової ціни 965 млн. На це підприємство також претендували Ікрам Джавадов (ТОВ "ПІК" із пропозицією у 1,61 млрд грн) і Томаш Фіала (ТОВ "ДК БЦ1" – 1,54 млрд грн).

У січні компанія "Трайдент Геоінвест Україна" сплатила кошти за завод, вони надійшли до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.