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Новини Падіння гривні
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Гривня впала до нового рекорду щодо євро: Нацбанк встановив курс валют на понеділок

Офіційний курс долара і євро на 30 червня

Курс гривні знизився щодо долара і другий день поспіль оновлює історичні мінімуми щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 30 червня, на рівні 41,6409 грн/$, порівняно із 41,5852 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 14 копійок  до 48,7823 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 27 червня, коли українська валюта опускалась до 48,6380 грн за євро.

Офіційний курс валют НБУ на 30 червня

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2243) гривня (1591) євро (188) курс (1550) НБУ (9404) обмін валюти (747)


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27.06.2025 16:36 Відповісти
А що сталось?
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27.06.2025 16:42 Відповісти
Аійна... Не чули?
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27.06.2025 17:11 Відповісти

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