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Зеленський знову пообіцяв мораторій на перевірки бізнесу

Зеленський обіцяє тривалий мораторій на перевірки бізнесу

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу.

Про це голова держави заявив під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства" у Києві, передає Укрінформ.

"Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Так, щоб убезпечити під бізнес, від будь-якого тиску, недобросовісних людей на різних посадах", – заявив Зеленський.

На думку президента, Україна може бути значно сильнішою економічно, але для цього потрібні рамки з регулювання.

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Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Після цього на той час генеральний прокурор Андрій Костін пообіцяв кожні три місяці проводити регулярні зустрічі за участі Офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем у роботі правоохоронців.

У жовтні минулого року Костін подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання РНБО, згодом президент Володимир Зеленський призначив його послом України у Нідерландах.

Автор: 

бізнес (1217) Зеленський Володимир (2538) мораторій (123) перевірка (650) Державна податкова служба (399)


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Топ коментарі
+13
А Порох не обіцяв, а просто зробив мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу з 2014 по 2019, на 5 років своєї каденції. І, доречі, це один з факторів чому економіка за попередників почала зростати та щороку показувала стабільний рост.
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27.06.2025 17:01 Відповісти
+6
Невтомний обіцяльник.
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27.06.2025 16:59 Відповісти
+5
Ви знущаєтеся? Перевід з карти на карту вони буруть під контроль, а на міліони мараторій? Ви **** дали???
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27.06.2025 17:13 Відповісти
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Невтомний обіцяльник.
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27.06.2025 16:59 Відповісти
Додам - Потужний та Незламний!
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27.06.2025 19:26 Відповісти
А Порох не обіцяв, а просто зробив мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу з 2014 по 2019, на 5 років своєї каденції. І, доречі, це один з факторів чому економіка за попередників почала зростати та щороку показувала стабільний рост.
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27.06.2025 17:01 Відповісти
Так. Але той мораторій закінчився у січні 2019 р.
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27.06.2025 17:19 Відповісти
А чому ж "народний президент" ZE не подовжив той мораторій для народу, а навпаки, одразу після інавгурації скомороха малий та середній бізнес почали перевіряти по 3-4 служби водночас, що деякі фірми чи ФОПи майже вбивало. Бо на маленьку фірму з 5-10 робітниками приходили одночасно пожежна інспекція, податкова, пенсійний фонд та інспекція по безпеці праці і водночас перевіряли підприємство 1-1,5 місяці. Причому це були планові перевірки, тобто держава навмисно "стрігла" підприємців, які лише й попрацювали спокійно без "наєздов" перевіряючих за Пороха 5 років його каденції
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27.06.2025 17:28 Відповісти
Перевіряти почали з січня 2019 р. Хто тоді був президентом? Бачу, ви продовжуєте вірити у доброго царя.
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27.06.2025 18:00 Відповісти
Зелебобіки, дайте відповідь, чому за Пороха 5 років був мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу 5 років, а ZEлупа, яку ви наобирали, навіть зараз, під час страшної війни, коли бізнес ледь животіє, такий мораторій не вводить? Щодо початку перевірок з січня 2019 ви брешете. Бо в січні 2019 була припинена дія мораторію на перевірки, але самі перевірки почалися не в січні, тому що не були готові плани перевірок, які мали бути по закону доступні онлайн. Перевірки реально почалися навесні 2019. Я це знаю тому що займаюся бізнесом вже 29 років, у мене маленький металообробний цех і 15 людей працівників, тому ZEлену локшину вішайте вашим імбіцилам, аені не треба. Тож питання лишається - чому так званий "народний" реZEдент досі не вводить мораторій на перевірки бізнесу? І чому за "поганого" Порошенка такий мораторій діяв 5 років його каденції?
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27.06.2025 18:16 Відповісти
перевіряти почали значно раніше, бо до того мораторію дуже швидко наробили виключень для податківців та інших контор
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27.06.2025 20:01 Відповісти
Гуглити ти навчився, але підприємцем не був.
З 2016 року цей мораторій перетворився у фільчину грамоту і не поширювався на перевірки десятків контролюючих органів, у тому числі найбільш болючі для підприємців перевірки податкової, держпродспоживслужби та держпраці.
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27.06.2025 19:59 Відповісти
Ви знущаєтеся? Перевід з карти на карту вони буруть під контроль, а на міліони мараторій? Ви **** дали???
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27.06.2025 17:13 Відповісти
щоб не перевіряли фірми що крадуть на бюджеті, я так розумію
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27.06.2025 18:41 Відповісти
под какой контроль у Вас взяли переводы с карты на карту?
не вводите людей в заблуждение, нет никакого контроля
если крутите p2p на биржах, то да, Вас возьмут за опу или ведете нелегальный бизнес с продажами на он лайн площадках или наложкой, то тоже и правильно сделают, откройте ФОп - платите налоги и налоги и работайте спокойно
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27.06.2025 20:25 Відповісти
Скоро ВСІМ можна буде гребти, хто скільки зможе. ЗЕгальнонародний мораторій буде називатися.
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27.06.2025 17:22 Відповісти
А як у Британії? По квартирах ходять : енергетики, будинкоуправління, пожежники, соцслужби, зі школи, газівники, санслужба. По підприємствах щось подібне. І ніхто з переляку не топився в Ірландському морі.
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27.06.2025 18:16 Відповісти
Піздюк Зєля вчергове пообіцяв обіцяти - за все добре - проти всього поганого.
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27.06.2025 17:34 Відповісти
Для шобли щось знову видумало , бо вони мародерять у три глотки
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27.06.2025 17:36 Відповісти
А у нас ще є бізнес?
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27.06.2025 17:38 Відповісти
значить будуть більше кошмапити щоб добити.їхня мета монополія на ВСЕ!
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27.06.2025 17:48 Відповісти
Как только ГОРЕЛЫМ ЗАПАХНЕТ и прийдёт головноКрадущий с огнетушителем!выборы выборы все кандидаты ПИ*Д**РЫ!!!Голосуй не голосуй всёравно получиш Х*Й!!!!!ЭТО НЕ ИЗБЕЖНОСТЬ!!!!!
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27.06.2025 17:49 Відповісти
Якого бізнесу? Його вже в Україні не існую.
Є тільки підконтрольні жОПі (дерамаку) розпилювані схеми фінансовоі допомоги .
Недаремно штати в черговий раз потребують прибрати дермака!
Але, зелень краще закриє фінансову допомогу Україні, ніж відсторонить від кормушки свого кукловода.
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27.06.2025 18:04 Відповісти
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27.06.2025 18:23 Відповісти
🤡 готується до виборів ...давайте повіримо і зробимо це разом , ще раз ...думайТЕ !!!
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27.06.2025 19:18 Відповісти
брехняяяя раз у рік бриють налисо
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27.06.2025 19:24 Відповісти
БРЕХЛО!
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27.06.2025 19:44 Відповісти
Мораторий, конечно, идея хорошая, но не особо нужная. Если честно, по-моему, государство вообще не должно никогда проверять бизнес, единственное исключение, я считаю, налоги.
Все остальные службы тупо на хер не нужны, типа, пожарные проверки, санстанции бывшие, нынче ее переименовали, гоструд - с чего бы вдруг они устанавливают правила в МОЕМ бизнесе и диктуют мне условия, что и как у меня должно соответствовать ИХ правилам? Устаревшая фигня абсолютно, для совка подходило с его плановой экономикой.
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27.06.2025 20:34 Відповісти

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