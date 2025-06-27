Зеленський знову пообіцяв мораторій на перевірки бізнесу
Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу.
Про це голова держави заявив під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства" у Києві, передає Укрінформ.
"Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Так, щоб убезпечити під бізнес, від будь-якого тиску, недобросовісних людей на різних посадах", – заявив Зеленський.
На думку президента, Україна може бути значно сильнішою економічно, але для цього потрібні рамки з регулювання.
Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.
Після цього на той час генеральний прокурор Андрій Костін пообіцяв кожні три місяці проводити регулярні зустрічі за участі Офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем у роботі правоохоронців.
У жовтні минулого року Костін подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання РНБО, згодом президент Володимир Зеленський призначив його послом України у Нідерландах.
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З 2016 року цей мораторій перетворився у фільчину грамоту і не поширювався на перевірки десятків контролюючих органів, у тому числі найбільш болючі для підприємців перевірки податкової, держпродспоживслужби та держпраці.
не вводите людей в заблуждение, нет никакого контроля
если крутите p2p на биржах, то да, Вас возьмут за опу или ведете нелегальный бизнес с продажами на он лайн площадках или наложкой, то тоже и правильно сделают, откройте ФОп - платите налоги и налоги и работайте спокойно
Є тільки підконтрольні жОПі (дерамаку) розпилювані схеми фінансовоі допомоги .
Недаремно штати в черговий раз потребують прибрати дермака!
Але, зелень краще закриє фінансову допомогу Україні, ніж відсторонить від кормушки свого кукловода.
Все остальные службы тупо на хер не нужны, типа, пожарные проверки, санстанции бывшие, нынче ее переименовали, гоструд - с чего бы вдруг они устанавливают правила в МОЕМ бизнесе и диктуют мне условия, что и как у меня должно соответствовать ИХ правилам? Устаревшая фигня абсолютно, для совка подходило с его плановой экономикой.