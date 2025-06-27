Вимагали $150 тисяч хабаря у підприємця: НАБУ повідомило про підозру ще одному ексдетективу БЕБ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру ще одному колишньому детективу Бюро економічної безпеки у справі про вимагання хабаря у керівника приватної компанії.

Ще двох правоохоронців-співучасників злочину викрили на початку червня, повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, правоохоронці тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості підозри, вироку і конфіскації майна та вимагали у нього хабар у розмірі $150 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства.

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Як повідомлялося, на початку червня НАБУ повідомило про підозри у цій справі вже колишнім детективу БЕБ і старшому слідчому поліції Київщини за ч. 4 ст. 368 КК України. Обох правоохоронців звільнили з посад вже після початку розслідування, зазначали у НАБУ.

Експоліцейському також повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Під час обшуку у нього виявили нелегально придбану вогнепальну зброю та боєприпаси.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього старшого слідчого Нацполіції у вигляді застави у розмірі 900 тисяч гривень, а ексдетектива першого відділу детективів управління захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Департаменту детективів БЕБ Артема Мацієвського відправив під варту з можливістю вийти на свободу під заставу у розмірі 4,24 млн грн.