АРМА отримало в управління нерухомість портової інфраструктури Одещини. ФОТО

Національному агентству з розшуку та менеджменту активів передано об'єкти нерухомого майна, які є частиною логістичної інфраструктури портового комплексу Одеської області.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Зокрема, це активи, які можуть бути використані для забезпечення стабільного функціонування вантажопотоків, зміцнення продовольчої та енергетичної безпеки держави, а також відновлення логістичних ланцюгів в умовах повномасштабної війни.

На сьогодні ці об'єкти вже оглянуто фахівцями Південного міжрегіонального управління АРМА, і наступним етапом стане проведення незалежної оцінки активу.

Після визначення його ринкової вартості, актив буде виставлено на відкритий конкурс в системі Prozorro для пошуку ефективного управителя.

В АРМА нагадали, що від початку 2024 року через морські коридори експортовано понад 46 млн тонн вантажів, зокрема продукції агропромислового комплексу.

"На тлі тимчасової недоступності портів Донеччини, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, саме Одещина виконує критично важливу функцію єдиного логістичного центру країни – сьогодні через її порти проходить близько 80% усього вантажопотоку", – зазначили в Агентстві.









Раніше повідомлялося, що АРМА виставило на продаж сотні ділянок на Закарпатті.

Наприкінці квітня стало відомо, що в Одеському порту стартувало впровадження модуля управління рухом вантажного автотранспорту DocPort. Ця система дозволяє заздалегідь оформлювати перепустки для водіїв і передавати їх у зручному форматі – одразу в месенджер, для чого потрібен будь-який пристрій (телефон, планшет, ноутбук) із доступом до інтернету.