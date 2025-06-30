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У "Дії" з’явилася нова військова облігація "Алушта"

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У застосунку "Дія" тепер можна придбати нову військову облігацію "Алушта" з терміном погашення у вересні 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

"Кожна придбана облігація перетворюється на зброю, техніку, ліки для захисників і захисниць, а також на зарплати військовим", – сказано в повідомленні.

Там також нагадали, що це інвестиція з гарантованим доходом. 

Вартість облігації становить 1 048 грн, річна ставка – 16,8%.

Дата виплати – 16 вересня 2026 року.

Як повідомлялося, в травні в застосунку "Дія" з'явилися п'ять нових військових облігацій, які може придбати кожен українець, – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

До того повідомлялося, що з жовтня 2022 року у застосунку "Дія" було придбано 13 млн облігацій. Загалом українці інвестували в державу через військові облігації в "Дії" 13,5 млрд грн.

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Крим (1067) облігації (1480) додаток (301) Дія (643)


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