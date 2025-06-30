Майже $1,7 мільярда: Україна отримала другий транш від Канади за рахунок заморожених активів РФ

Україна отримала другий транш від Канади обсягом 2,3 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету, повідомляє пресслужба Мінфіну.

У міністерстві нагадали, що механізм ERA обсягом до $50 млрд передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.

Загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів, із яких 4,8 млрд канадських доларів вже надійшло до держбюджету, уточнили у Мінфіні.

"У поточному році Канада вже надала близько 3,4 млрд доларів США через механізм ERA. Це важливий внесок в підтримку фінансової стабільності України. Кошти дозволять забезпечити нагальні видатки держбюджету", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

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Як повідомлялося, у березні цього року Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи країн "Великої сімки" Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Нагадаємо, минулого року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки".