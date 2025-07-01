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Вимагали $150 тисяч хабаря у підприємця: Суд відпустив ексдетектива БЕБ під заставу у $15 тис.

Суд відпустив ще одного ексдетектива БЕБ під заставу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 605 600 грн ($14,5 тис. за поточним курсом НБУ) для колишнього детектива Бюро економічної безпеки, якого разом з іншими правоохоронцями підозрюють у вимаганні хабаря у підприємця на суму $150 тис.

Таке рішення ВАКС ухвалив 27 червня, задовольнивши клопотання детектива НАБУ лише частково, повідомляє "Слово і діло".

Окрім внесення застави підозрюваний має виконувати низку покладених судом обов'язків, зокрема утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи та здати на зберігання закордонні паспорти.

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Як повідомлялося, на початку червня НАБУ повідомило про підозри у цій справі вже колишнім детективу БЕБ і старшому слідчому поліції Київщини за ч. 4 ст. 368 КК України. Обох правоохоронців звільнили з посад вже після початку розслідування, зазначали у НАБУ.

Експоліцейському також повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Під час обшуку у нього виявили нелегально придбану вогнепальну зброю та боєприпаси.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього старшого слідчого Нацполіції у вигляді застави у розмірі 900 тисяч гривень, а ексдетектива першого відділу детективів управління захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Департаменту детективів БЕБ Артема Мацієвського відправив під варту з можливістю вийти на свободу під заставу у розмірі 4,24 млн грн.

Автор: 

НАБУ (1555) хабар (517) застава (287) ВАКС Антикорупційний суд (766) Бюро економічної безпеки (451)


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підозрюють у вимаганні хабаря у підприємця на суму $150 тис

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01.07.2025 17:59 Відповісти

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