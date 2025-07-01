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Новини
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Україна відновила експорт електроенергії до рівня, що був перед масштабними обстрілами енергоінфраструктури

Експорт електроенергії Україною за місяць зріс у 2,5 раза

У червні цього року Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 раза в порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год.

Про це свідчить моніторинг ExPro Electricity.

За місяць найбільше зріс експорт до Угорщини – з 34 тис. до 122 тис. МВт-год.

Однак загалом поставки зросли за усіма напрямами.

У червні 2024 року експорт електроенергії був відсутній.

Імпорт електроенергії зріс на 5% у порівнянні з травнем – до 203,8 тис. МВт-год. Поставки зросли з Угорщини та Словаччини, за іншими напрямами (Польща, Румунія, Молдова) – скоротилися.

Порівняно з червнем минулого року імпорт електроенергії скоротився в понад 4 рази.

У червні торік був рекордний імпорт (858 тис. МВт-год), що був зумовлений потребою в додатковому ресурсі на фоні руйнівних обстрілів росії.

Таким чином, за підсумками червня 2025 року Україна є нетто-експортером, вперше з жовтня 2023 року, а обсяги експорту електроенергії повернулися на рівень осені 2022 року, до початку повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Раніше в "Укренерго" заявили, що ситуація в енергосистемі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергообʼєктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

До того в "Укренерго" повідомляли, що запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.

Автор: 

імпорт (2373) експорт (3898) електроенергія (4313)


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Тобто бізнесу чекати чергове підвіщення вартості електроенергіі!
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01.07.2025 16:49 Відповісти
Як вже дістало це кіно, актори грають комедію! Очікуймо нові удари по підстанціям та електростанціям.
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01.07.2025 17:05 Відповісти
Заваліть свої *******, ідіоти! Стан енергосистеми під час війни має бути державною таємницею, кончені ви дебіли! Постійно після ваших шапкозакидальних реляцій - обстріли кацапні!
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01.07.2025 17:26 Відповісти
Заспокойтеся: є онлайн-ресурс, де можна побачити перетікання електроенергії між країнами
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01.07.2025 17:42 Відповісти
Тарифи можна понижати?
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01.07.2025 17:46 Відповісти

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