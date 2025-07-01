Україна відновила експорт електроенергії до рівня, що був перед масштабними обстрілами енергоінфраструктури

У червні цього року Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 раза в порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год.

Про це свідчить моніторинг ExPro Electricity.

За місяць найбільше зріс експорт до Угорщини – з 34 тис. до 122 тис. МВт-год.

Однак загалом поставки зросли за усіма напрямами.

У червні 2024 року експорт електроенергії був відсутній.

Імпорт електроенергії зріс на 5% у порівнянні з травнем – до 203,8 тис. МВт-год. Поставки зросли з Угорщини та Словаччини, за іншими напрямами (Польща, Румунія, Молдова) – скоротилися.

Порівняно з червнем минулого року імпорт електроенергії скоротився в понад 4 рази.

У червні торік був рекордний імпорт (858 тис. МВт-год), що був зумовлений потребою в додатковому ресурсі на фоні руйнівних обстрілів росії.

Таким чином, за підсумками червня 2025 року Україна є нетто-експортером, вперше з жовтня 2023 року, а обсяги експорту електроенергії повернулися на рівень осені 2022 року, до початку повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Раніше в "Укренерго" заявили, що ситуація в енергосистемі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергообʼєктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

До того в "Укренерго" повідомляли, що запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.