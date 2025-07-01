Росія встановила світовий рекорд із відключень інтернету

Російська влада у спробах впоратися з нальотами українських дронів і позбавити росіян вільного доступу до інформації встановила новий рекорд із відключень інтернету. Так, лише за червень цього року в РФ було зафіксовано 655 блокувань мережі (шатдаунів) різного ступеня масштабності.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, це в понад два рази вище за загальну кількість інтернет-збоїв у всьому світі за 2024 рік. Міжнародна організація захисту цифрових прав Access Now зареєструвала минулого року 296 шатдаунів.

"Рунет побив черговий сумний рекорд. За один лише червень відбулося 655 інтернет-шатдаунів різної потужності. У травні їх було 69, і ми тоді ще вважали, що це дуже багато – але немає обмежень!" – зазначають російські аналітики.

Інтернет-шатдауни, крім блокування доступу до розважального контенту, впливають на процеси й у інших сферах життя людей. Зокрема, під час відключень виникають складнощі із викликом таксі, оплатою на касах, документообігом, логістикою тощо.

Фінансові втрати за один день блокувань у масштабі всієї Росії оцінюються в десятки мільярдів рублів.

Різке зростання кількості відключень мобільного інтернету та зв'язку почалося навесні 2025 року на тлі посилення атак українських безпілотників на російські регіони. Російська влада своєю чергою глушить зв'язок, щоб перешкодити навігації дронів і передачі розвідданих.

Водночас влада деяких російських регіонів зізналася, що блокування мережі не завжди відбувається через нальоти БпЛА. Силові структури спільно з провайдерами оцінюють "оперативну обстановку" та ухвалюють рішення про обмеження на основі цієї оцінки.

У червні відключення мобільного інтернету відбувалися в десятках регіонів Росії щодня. Пожекуди зв'язку не було протягом тижня й більше.

Як повідомлялося, 12 червня в Росії мешканці щонайменше 19 регіонів зіткнулися з відключенням мобільного інтернету. Загалом у країні налічується 83 суб'єкти, тож збої було зафіксовано більш ніж у кожному п'ятому регіоні, у ряді випадків обмеження поширилися і на послуги звичайного стільникового зв'язку.

Раніше російська влада почала "глушити" мобільний інтернет, щоб обмежити можливості українських безпілотників. Особливо значних масштабів це явище набуло у дні підготовки до проведення військового параду у Москві 9 травня.