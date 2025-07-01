Тарифи на газ та електроенергію в Україні становлять лише половину ринкових, – МВФ

В Україні тарифи на газ та електроенергію для населення покривають приблизно половину ринкової ціни, однак лібералізація ринків із підвищенням тарифів можлива тільки в повоєнний період.

Про це йдеться в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF (Extended Fund Facility) Міжнародного валютного фонду для України, передає Інтерфакс-Україна.

"Незважаючи на підвищення, ціни на електроенергію для домогосподарств покривають приблизно половину ціни для малого бізнесу в Києві, тоді як ціни на газ для домогосподарств становлять приблизно 50% від ринкового рівня", – сказано в документі.

Водночас зазначається, що органи влади в Україні збирається ухвалити план дій поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після закінчення воєнного стану з обмеженим у часі планом впровадження на період після його скасування.

"Така дорожня карта також є частиною Плану ЄС-Україна й охоплюватиме реформи спецобов'язків (ПСО), плани поступового підвищення тарифів/методології тарифоутворення, механізми вирішення боргової проблеми, а також комплексну схему захисту найбільш вразливих домогосподарств", – зазначили в МВФ.

МВФ зауважив, що потрібен план створення сталого сектору в повоєнний період, включно зі зменшенням квазіфіскальних зобов'язань, згідно з яким ціни на комунальні послуги відповідатимуть окупності витрат і буде запроваджена нова тарифна методологія, яка враховує соціальні моменти.

Фонд переконаний, що підвищення тарифів сприятиме відновленню прибутковості енергосектору, зменшенню боргового навантаження в окремих його частинах та конкуренції на оптових та роздрібних ринках енергії, одночасно стимулюючи енергоефективність.

"Водночас найбільш вразливі домогосподарства потребують захисту від вищих тарифів, зокрема шляхом перегляду субсидії на житлово-комунальні послуги для підвищення її ефективності та адресності", – сказано в документі.

Як повідомлялося, раніше Національний банк України прогнозував, що впродовж 2025 року тарифи на газ, електроенергію та гарячу воду не змінюватимуться, утім підвищення можливе вже з 2026 року.

Раніше у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.